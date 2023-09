Asia Cup 2023 Final: फाइनल से पहले कप्तान दासुन शनाका के बयान ने मचाई खलबली, "बेशक, हम फाइनल..."

Asia Cup 2023 Final IND vs SL

Dasun Shanaka on IND vs SL Asia Cup 2023 Final: पाकिस्तान को हराकर लगातार दूसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के बाद श्रीलंकाई कप्तान शनाका (Dasun Shanaka on SL vs PAK) ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत को याद करते हुए हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. शनाका ने इस बात पर ज्यादा जोड़ दिया की उनकी टीम को बस भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. ऑलराउंडर ने भारत के खिलाफ मैच में लड़ने की भावना के लिए टीम को श्रेय दिया, जहां डुनिथ वेलालेज (Dunith Wellalage Five Wicket Hall) के पांच विकेट और चैरिथ असलांका के चार विकेट ने उन्हें मेहमान टीम को 213 रन पर समेटने में मदद की. यंगस्टर वेललेज ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और उन्होंने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया. उन्होनें पहली बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया और अकेले दम पर मजबूत भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करना और रोहित शर्मा, शुबमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पंड्या जैसे शीर्ष बल्लेबाजों का विकेट हासिल किया.

दासुन शनाका ने कहा