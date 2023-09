IND vs SL; Asia Cup 2023: करारी हार के बाद कप्तान दासुन शनाका का बड़ा बयान, "हमने इस तरह के..."

Dasun Shanaka on Lose vs Team India in Asia Cup Super Four

Dasun Shanaka on Lose vs Team India: भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए एशिया कप 2023 के सुपर फोर मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 41 रनों से हराकर फाइनल (Team India in Asia Cup Final) में प्रवेश कर लिया है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर फोर के अपने पहले मुकाबले को रिज़र्व डे के दिन जीता था, उसके बाद 24 घंटे से भी कम समय में वापस टीम इंडिया ने श्रीलंका (IND vs SL Asia Cup Super Four) के खिलाफ एशिया कप का अपना दूसरा मुकाबला खेला. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.1 ओवर में 213 रन बनाने के बाद श्रीलंका की पारी को 41.3 ओवर में 172 रन पर समेट दी. इसके साथ ही एकदिवसीय में श्रीलंका को लगातार 13 जीत के बाद हार का स्वाद चखना पड़ा.