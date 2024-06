Oh No- टी-20 क्रिकेट में खिलाड़ी ने लपका 'जानलेवा' कैच ! देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे, उड़ जाएगे होश, Video

Dangerous catch in Cricket: क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी खिलाड़ी कुछ ऐसे कैच लपक लेते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है. लेकिन अब टी-20 क्रिकेट में एक ऐसा कैच लपका गया है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. गेंदबाजों के लिए फॉलोथ्रो में कैच करना हमेशा से मुश्किल होता है. कैच लेने के क्रम में चोट का भी डर लगा रहा है लेकिन टी20 ब्लास्ट में खिलाड़ी ने एक ऐसा कैच लपका है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है.

टी20 ब्लास्ट में पॉल कफलिन ने लंकाशायर के खिलाफ मैच में अपनी ही गेंद पर खतरनाक कैच लपका, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, गेंदबाजी करने के तुरंत बाद गेंद उनके तरफ आई लेकिन पॉल ने हिम्मत दिखाते हुए गेंद के सामने अपना हाथ लगा दिया.

पॉल की किस्मत उनके साथ थी, गेंद उनके हाथ में जाकर चिपक गई. यदि गेंद उनके हाथ से नहीं लगती तो शायद उनके माथे पर गेंद लग सकती था और एक बड़ा हादसा भी हो सकता था. लेकिन पॉल ने एक खतरनाक कैच लेकर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया.

That should be an ILLEGAL catch. 🥵🤯pic.twitter.com/ZVfOc4nbGR