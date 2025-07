IND vs ENG: 'यह पागलपन है, जैसे आपके पास रोनाल्डो... ' बुमराह के न खेलने पर डेल स्टेन ने गिल-गंभीर की जोड़ी का उड़ाया मजाक

Dale Steyn Big Statement on Jasprit Bumrah: एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. टॉस के समय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को लगा कि जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स में अधिक प्रभावी होंगे. इस वजह से उन्हें आराम दिया गया है. उनकी जगह आकाश दीप को मौका दिया गया है. जिसके बाद दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज रहे डेल स्टेन (Dale Steyn) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया. स्टेन ने गंभीर की रणनीति पर सवाल खड़े करते हुए मजाक उड़ाया है.

स्टेन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, तो पुर्तगाल के पास रोनाल्डो के रूप में दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है और उन्होंने उसे नहीं खेलाने का फैसला किया. यह पागलपन है. यह ऐसा है जैसे भारत के पास बुमराह है और वह उसे नहीं खेलने का फैसला करता है, उम्म, उसे... रुको, ओह, नहीं, क्या! बकवास मैं उलझन में हूं."

So Portugal have the best striker in the world in Ronaldo and they chose not to play him.



Thats madness.



That's like India having Bumrah and choosing not to play, umm, him… wait, oh, no, what! shit I'm confused 😵‍💫