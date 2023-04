CSK vs GT Live Telecast: कब और कहां देखें CSK vs GT के बीच मुकाबला, 'फ्री में यहां...'

दोनों ही टीमों में शुरुआत के मुकाबलों में कुछ खिलाड़ियों की कमी जरूर खलेगी लेकिन चेन्नई बेन स्टोक्स के आने से गेंद और बल्ले दोनों से मजबूत हुई है, वहीं गुजरात के खेमें में केन विलियम्सन गुजरात की टीम को मजबूती देंगे.

तो चलिए आप जान लीजिए की कब और कहां चेन्नाई बनाम गुजरात (When and Where to watch csk vs Gt Live Match Telecast) के बीच मैच का आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

टीवी चैनल पर कहां देखें मुकाबला

टीवी पर आईपीएल मैच के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स के पास है जहां आप पूरे आईपीएल का आनंद आप अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं.

मोबाइल या लैपटॉप पर कैसे देखें लाइव मैच

आप आईपीएल 2023 (IPL 2023) के तमाम मुकाबले जिओ सिनेमा (Jio Cinema) एप पर लाइव-स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

यहां देख सकते हैं फ्री में लाइव मैच

आईपीएल 2023 के तमाम मुकाबले अगर आप फ्री में देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में जियो सिनेमा एप को इंस्टॉल करके बिना किसी शुल्क के इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का आनंद लें सकते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

चेन्नई सुपरकिंग्सः

ऋतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉन्वे, बेन स्टोक्स, अंबाती रायुडू, मोईन अली, रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर, कप्तान), ड्वेन प्रिटोरियस, दीपक चाहर, सिमरजीत सिंह

गुजरात टाइटंसः

शुभमन गिल, केन विलियम्सन, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (कप्तान), मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, आर साई किशोर, राशिद खान, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी

दोनों टीमों के स्क्वाड इस प्रकार हैं

चेन्नई सुपर किंग्स: डेवोन कॉनवे, रुतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, मोइन अली, बेन स्टोक्स, शिवम दूबे, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान/कप्तान), ड्वेन प्रिटोरियस, दीपक चाहर, सिमरजीत सिंह, अजिंक्य रहाणे, सुभ्रांशु सेनापति, शेख रशीद, निशांत सिंधु, मिचेल सेंटनर, भगत वर्मा, तुषार देशपांडे, राजवर्धन हैंगरगेकर, अजय जादव मंडल, प्रशांत सोलंकी, आकाश सिंह

गुजरात टाइटन्स: अभिनव मनोहर, शुभमन गिल, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या (c), राहुल तेवतिया, मैथ्यू वेड (w), राशिद खान, शिवम मावी, अल्जारी जोसेफ, मोहम्मद शमी, यश दयाल, श्रीकर भरत, रिद्धिमान साहा, साई सुदर्शन, उर्विल पटेल, विजय शंकर, रविश्रीनिवासन साई किशोर, ओडियन स्मिथ, जयंत यादव, जोशुआ लिटिल, दर्शन नालकंडे, नूर अहमद, मोहित शर्मा, प्रदीप सांगवान