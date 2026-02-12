IND vs NAM T20 WC 2026: संजू सैमसन ने छक्कों की हैट्रिक के बाद ऐसे गंवाया विकेट, नाराज दिखे कोच गंभीर, सिद्धू ने भी लगाई क्लास

Gautam Gambhir Reaction on Sanju Samson Wicket T20 World Cup 2026 IND vs NAM: नामीबिया के खिलाफ टीम इंडिया ने 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है. इस पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा की अनुपस्थिति में संजू सैमसन ने बतौर ओपनर विस्फोटक अंदाज में की, लेकिन उनके आउट होने के तरीके ने एक बार फिर उनके 'शॉट सिलेक्शन' पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अभिषेक शर्मा के अस्पताल में भर्ती होने के बाद संजू सैमसन को ओपनिंग का मौका मिला. संजू ने आते ही नामीबियाई गेंदबाजों पर धावा बोल दिया.

संजू ने मात्र 8 गेंदों में 22 रन कूट डाले, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 1 शानदार चौका शामिल था. संजू जिस लय में दिख रहे थे, लग रहा था कि आज एक बड़ी पारी आएगी.

जल्दबाजी पड़ी भारी नाराज दिखे कोच गंभीर

सैमसन ने छक्कों की हैट्रिक के बाद एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे. उनके इस गैर-जिम्मेदाराना शॉट पर कमेंट्री कर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, "संजू ने आज फिर वही पुरानी गलती दोहराई, वो बहुत ज्यादा जल्दी में दिखे और अपना विकेट गिफ्ट कर दिया."

संजू के आउट होने के बाद डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भारी निराशा दिखी. गंभीर का सिर पकड़कर बैठने वाला रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. माना जा रहा है कि गंभीर संजू की इस आक्रामक शुरुआत को एक बड़ी पारी में बदलते देखना चाहते थे, न कि इस तरह विकेट फेंकते हुए.