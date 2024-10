Chris Gayle: दे छक्के, दे चौके ! गेल ने मचाया गदर, जहां फैन्स ने की मांग वहां लगाया शॉट, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कभी, Video

Chris Gayle Batting video viral in LLC: लीजेंड्स लीग क्रिकेट (Legends Cricket League) में क्रिस गेल (Chris Gayle) ने महफिल लूट ली है. गेल ने फैन्स के मांगकर चौके और छक्के की बरसात की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गुजरात ग्रेट्स (जीजी) के खिलाफ चल रहे कोणार्क सूर्यास ओडिशा (केएसओ) के बीच मैच के दौरान गेल और धवन की बल्लेबाजी का करिश्मा देखने को मिला. सूर्यास ओडिशा के कप्तान इरफान पठान ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बैटिंग करते हुए गुजरात ग्रेट्स ने 20 ओवर में 141 रन बनाए. गुजरात ग्रेट्स की ओर से क्रिस गेल की बल्लेबाजी का करिश्मा देखने को मिला.

गुजरात ग्रेट्स की ओऱ से गेल ने 34 रन की पारी खेली तो वहीं, धवन ने 23 रन बनाए. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए तूफानी अंदाज में 57 रनों की पार्टनरशिप की. इस पार्टनरशिप ने गेल ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की और अपनी 34 रन की पारी में 2 चौके और तीन तूफानी छक्के लगाने में सफल रहे. गेल की पारी में सबसे खास बात ये रही कि फैन्स की ओर देख-देखकर क्रिस गेल ने चौके और छक्के लगाए. फैन्स की मांग पर गेल ने चौके और छक्के की बरसात की. फैन्स भी गेल के कारनामें को देखकर फूले नहीं समाएं. फैन्स गेल के तूफान को देखकर रोमांच के सागर में गोते लगाते दिखे.

