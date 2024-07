श्रीलंकाई बैटर ने महिला एशिया कप में रचा इतिहास, मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ महिला क्रिकेट में मचाई खलबली

Chamari Athapaththu record: श्रीलंकाई टीम की कप्तान चामरी अटापट्टू के नाबाद शतक के बाद शशिनी गिमहानी के फिरकी के जादू से श्रीलंका ने महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट (Women's Asia Cup ) के ग्रुप बी मैच में मलेशिया को 144 रन से रौंदकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की. श्रीलंका ने कप्तान चामरी की 69 गेंद में 14 चौकों और सात छक्कों से करियर की सर्वश्रेष्ठ नाबाद 119 रन की पारी की मदद से चार विकेट पर 184 रन बनाए. चामरी अटापट्टू ने शानदार शतकीय पारी खेलकर महिला एशिया कप में इतिहास रच दिया है. चामरी महिला एशिया कप के इतिहास में शतक जमाने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गईं हैं. इसके अलावा चामरी अटापट्टू महिला टी-20 में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बैटर बन गईं हैं, कप्तान के तौर पर चामरी ने 2 शतक टी-20 इंटरनेशनल में लगाए हैं.

महिला टी20 एशिया कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (Highest individual scores in Women's T20 Asia Cup)

चमारी अथापथु: जुलाई 2024, मलेशिया के विरुद्ध 119*

मिताली राज: जून 2018, मलेशिया के विरुद्ध 97*

हर्षिता समरविक्रमा: अक्टूबर 2022, थाईलैंड के विरुद्ध 81

जेमिमा रोड्रिग्स: अक्टूबर 2022 में श्रीलंका के विरुद्ध 76

जेमिमा रोड्रिग्स: अक्टूबर 2022, यूएई के विरुद्ध 75*

महिला टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानों द्वारा सबसे ज़्यादा शतक हैं (MOST hundreds by captains in women's T20Is.)

3 - चमारी अथापथु (श्रीलंका)

2 - मेग लैनिंग (ऑस्ट्रेलिया)

2 - रेबेका ब्लेक (रोमानिया)

2 - फातुमा किबासु (तंजानिया)

बता दें कि मैच में चामरी ने हर्षिता समरविक्रम (26) के साथ दूसरे विकेट के लिए 64 और अनुष्का संजीवनी (31) के साथ तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की. मलेशिया की ओर से विनिफ्रेड दुरईसिंगम सबसे सफल गेंदबाज रही जिन्होंने 34 रन देकर दो विकेट चटकाए. इसके जवाब में मलेशिया की टीम 15 साल की बाएं हाथ की स्पिनर गिमहानी (नौ रन पर तीन विकेट), कविषा दिलहारी (चार रन पर दो विकेट) और काव्या काविन्दी (सात रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 19.5 ओवर में सिर्फ 40 रन पर ढेर हो गई. मलेशिया की ओर से एल्सा हंटर (10) ही दोहरे अंक में पहुंच पाई.

बांग्लादेश ने थाईलैंड को हराया

ग्रुप के एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने थाईलैंड को सात विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की. थाईलैंड के 97 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने सलामी बल्लेबाज मुर्शीदा खातून (50) के अर्धशतक से 17.3 ओवर में तीन विकेट पर 100 रन बनाकर जीत दर्ज की. मुर्शीदा ने 50 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके मारे. थाईलैंड की महिला टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज नताया बूचेथम (40) की उम्दा पारी के बावजूद नौ विकेट पर 96 रन ही बना सकी. बांग्लादेश की ओर से राबिया खान ने 14 रन देकर चार विकेट चटकाए.

रितु मोनी (10 रन पर दो विकेट) और सेबिकुन नाहर जेस्मिन (28 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट हासिल किए. श्रीलंका की टीम दो मैच में दो जीत से चार अंक के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर पहुंच गई है. थाईलैंड और बांग्लादेश के दो-दो अंक हैं. थाईलैंड हालांकि बेहतर नेट रन रेट के कारण चार टीम के ग्रुप में दूसरे स्थान पर है. (भाषा के इनपुट के साथ)