टीम इंडिया की बल्ले-बल्ले तो ऑस्ट्रेलिया का हुआ बुरा हाल, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले कंगारू टीम के साथ हो गई अनहोनी!

Cameron Green, Border Gavaskar Trophy 2024-25: साल के अंत में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच प्रतिष्ठित टेस्ट श्रृंखला बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी. हालांकि, आगामी मुकाबले से पूर्व कंगारू टीम के लिए एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. टीम के युवा ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं. इसके पीछे की वजह उनकी बैक इंजरी बताई जा रही है.

ESPNcricinfo की रिपोर्ट पर गौर करें तो 25 वर्षीय ग्रीन बैक इंजरी से परेशान हैं. यही नहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैमरून ग्रीन बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी तक फिट नहीं हो पाएंगे. अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह बड़ा झटका है. क्योंकि ग्रीन टीम के लिए बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी अहम योगदान देते हैं.

Cameron Green's chances of playing any part in the Border-Gavaskar Trophy have all but disappeared with back surgery emerging as a possibility following his latest injury https://t.co/JOr2D87JuA pic.twitter.com/HLm2GmSVXh