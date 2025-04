IPL 2025: हर्षा भोगले होंगे बैन! CAB ने BCCI को लिखी चिट्ठी, जानिए क्या है पूरा मामला

IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से एक नया विवाद सामने आ रहा है. जिससे कमेंटेटर हर्षा भोगले की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने कमेंटेटर हर्षा भोगले और साइमन डूल को कोलकाता में आयोजित आईपीएल के मैचों में कमेंट्री से बैन करने की मांग की है. बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है.

दरअसल, हर्षा भोगले और साइमन डूल ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स के पिच क्यूरेटर सुजान मुखर्जी को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि अगर क्यूरेटर कोलकाता नाइट राइडर्स को उनकी मनचाही पिच नहीं देना चाहते तो कोलकाता के सारे मैच किसी और वेन्यू पर करा दिए जाएं. जिसके बाद बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन हरकत में आ गया है.

🚨 BHOGLE & DOULL RED FLAGGED. 🚨



✍️ The CAB has written a letter to the BCCI to not allow Harsha Bhogle and Simon Doull to commentate at Eden Gardens.



📢 Doull previously suggested KKR should move their home ground out of Kolkata due to the curator. (Revsportz). pic.twitter.com/LdE4nGHLqs