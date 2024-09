ICC Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आई यह बड़ी खबर, अब बड़ा सवाल यह है कि...

पाकिस्तान में अगले साल आयोजन के लिए प्रस्तावित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी (ICC Champions Trophy) को लेकर सर्वोच्च संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने इंतजामों को लेकर संतुष्टि जताई है. प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही पाकिस्तान का दौरा कर आयोजन स्थलों का जायजा लिया. इसके बाद पाकिस्तान मीडिया और क्रिकेट जगत में खुशी का सवाल है. इसके साथ ही पड़ोसी देश की मीडिया ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस मेगा टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया अगले साल पाकिस्तान दौरे पर जाएगी. टूर्नामेंट के शेड्यूल के अनुसार भारत को अपने सभी मैच लाहौर में खेलने हैं. लेकिन यहां से बीसीसीआई और भारत सरकार का क्या रवैया रहता है, यह देखने वाली बात होगी.

Breaking: ICC Delegation satisfied with all the arrangements, Pakistan to host entire ICC Champions Trophy in Pakistan Welcome Kohli Welcome Rohit Sharma & Team India #CT2025

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ-साथ आईसीसी भी चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के लिए जमकर पैसा खर्च कर रहा है. पीसीबी ने जुलाई के महीने में ही लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में सुविधाओं को बढ़ाने और इसे पूरी तरह तैयार के लिए करीब 13 मिलियन रुपये जारी किए गए थे. इसके तहत गद्दाफी स्टेडियम के पास ही होटल के निर्माण के लिए जमीन भी खरीदी जाएगी. इसका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रतियोगिताओं के लिए टीमों को ठहराने के लिए किया जाएगा.

इस खबर के बाद यह देखना बहुत ही रुचिकर होगा कि बीसीसीआई का इस पर क्या बयान आता है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट खेलने जाना अब भारत की विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है. और टीम का पाकिस्तान जाना या न जाना सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा.हालांकि, यह आईसीसी का बहुपक्षीय टूर्नामेंट है. पाकिस्तान की टीम भी विश्व कप खेलने पिछले साल भारत आई थी और आईसीसी के नियमों से बंधे होने के कारण भारत के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा. ऐसे में आने वाले समय में बीच का क्या रास्ता निकलता है, यह देखने वाली बात होगी?

So ICC delegation is Satisfied with the Arrangements here in Pakistan for the Champions Trophy 2025 pic.twitter.com/vuZHFTU9bf