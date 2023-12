IND vs SA: भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका, ये घातक खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

IND vs SA T20 Series

IND vs SA: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच के बीच टी20 सीरीज से ठीक पहले अफ्रीकी टीम को तगड़ा झटका लगा है, टीम इंडिया के खिलाफ अफ्रीका के मुख्या तेज़ गेंदबाज़ लुंगी एनगिडी पूरे सीरीज से बहार हो चुके हैं. खबर की माने तो लुंगी एनगिड़ी के बाएं पैर के टखने में चोट के कारन बहार होना पड़ा है और चोट से नहीं उभर पाने के कारन उन्हें पूरे सीरीज (Lungi Ngidi Ruled out from T20 Series vs IND) के लिए टीम स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है.