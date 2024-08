छोटे गांव से आया, आईपीएल में चमका, "भारतीय रिकॉर्ड" अभी भी बरकरार, भारतीय पूर्व पेसर का संन्यास का ऐलान

Barinder Sran: जब किस्मत मेहरबान हो, तो यह किसी भी रूप में आ जाती है. आपके लिए रास्ते बनते जाते हैं. फिर चाहे यह किसी दिग्गज की प्रशंसा से बनें, यह युवराज सिंह (Yuvraj Singh) का ट्वीट ही था लेफ्टी पेसर बरिंदर सरन (Barinder Sran call it a day) के बारे में, जिन्होंने आईपीएल के दौरान बाकी टीमों को उनकी ओर देखने को मजबूर कर दिया था. वैसे एक समय बरिंदर बॉक्सर बनना चाहते थे और उन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब में खासा समय गुजारा था, लेकिन किस्मत में तो क्रिकेट में इंडिया कैप पहनी लिखी थी. और वह रिकॉर्ड भी लिखा, तो जो अभी भी उनके माथे पर चिपका हुआ है. मतलब कोई और भारतीय गेंदबाज इसे नहीं तोड़ सका है और इसे तोड़ना आसान भी नहीं है

31 YEARS OLD BARINDER SRAN RETIRES FROM ALL FORMS OF CRICKET...!!



- HE PLAYED 6 ODI'S & 2 T20I'S FOR INDIA 🇮🇳 .



- HE TOOK 10 WICKETS IN HIS 8 INTERNATIONAL MATCHES 🇮🇳.



- HE TOOK 18 WICKETS IN 24 IPL MATCHES.



HAPPY RETIREMENT SRAN...!!!