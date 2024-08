Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: बाबर, नसीम, शाहीन समेत सभी पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने एक सुर में कहा, ''ये गोल्ड मेडल हम जीतेंगे''

Pakistani cricketers congratulated Arshad Nadeem: पेरिस ओलंपिक का 13वां दिन भारत के साथ-साथ पाकिस्तान के नजरिए से भी काफी अहम है. हमारी तरफ से जहां आज (8 अगस्त) नीरज चोपड़ा गोल्ड के लिए मैदान में जोर लगाएंगे. वहीं करोड़ों पाकिस्तानियों की आस अरशद नदीम से जुड़ी हुई है. फाइनल राउंड से पहले 27 वर्षीय जैवलिन थ्रोअर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दी हैं. टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान शान मसूद ने उन्हें फाइनल के लिए क्वालीफाई करने पर सबसे पहले खूब सारी बधाई दी है. इसके अलावा उन्होंने आगामी मुकाबले के लिए कहा है, ''हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं. काफी बेचैनी से हम भी इंतजार कर रहे हैं. इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है आप पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे. आपकी उपलब्धियां पाकिस्तान के लिए जितना बोलूं उतना कम है. आप एक रोल मॉडल हैं. हमें पूरी उम्मीद है कि आप 8 अगस्त को पाकिस्तान का झंडा भी लहराएंगे और पोडियम पर भी काबिज होंगे. आल द बेस्ट.''

शान मसूद के अलावा हाल ही में पाकिस्तान की टीम में उप कप्तानी की जिम्मेदारी पाने वाले युवा खिलाड़ी ने सऊद शकील ने कहा है, ''अरशद नदीम को फाइनल में क्वालीफाई करने के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद. हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि आप पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे.''

