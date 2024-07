बाबर आजम ने एबी डिविलियर्स को बताया कौन है वर्ल्ड क्रिकेट का अगला सितारा, नाम सुनकर हो जाएंगे हैरान, VIDEO

Babar Azam names Saim Ayub as next big thing in world cricket: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने अपने साथी खिलाड़ी और युवा बल्लेबाज सैम अयूब की जमकर सराहना की है. उनका मानना है कि आने वाले दिनों में अयूब का वर्ल्ड क्रिकेट में धमाका देखने को मिलेगा. अफ्रीकी पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए बाबर ने कहा, ''सैम अयूब वर्ल्ड क्रिकेट में अगली बड़ी चीज बनने वाले हैं.''

बता दें कि सैम अयूब पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल पर डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी में लगातार निरंतरता नहीं होने की वजह से वह टीम से अंदर बाहर होते रहते हैं. अयूब को पाकिस्तान में कुछ लोग सूर्यकुमार यादव की कॉपी भी बताते हैं. क्योंकि वह भी कुछ अनोखे तरीके से शॉट लगाने में माहिर हैं.

सैम अयूब का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें सैम अयूब के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने ग्रीन टीम के लिए अबतक 1 टेस्ट और 23 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 2 टेस्ट पारियों में 16.50 की औसत से 33 और टी20 की 21 पारियों में 14.71 की औसत से 309 रन निकले हैं. टी20 फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट 122.13 का है.

सैम अयूब का घरेलू क्रिकेट करियर

बात करें उनके घरेलू क्रिकेट करियर के बारे में तो यहां उन्होंने 15 फर्स्ट क्लास, 30 लिस्ट ए और 85 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 28 पारियों में 44.08 की औसत से 1102, लिस्ट ए की 30 पारियों में 41.56 की औसत से 1247 और टी20 के 83 पारियों में 26.02 की औसत से 2108 रन निकले हैं.

