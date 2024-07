''क्या बनेगा रे बाबा तू सचिन-कोहली'', टेस्ट क्रिकेट में बाबर से ज्यादा खतरनाक हैं शमी, आंकड़ा दे रहा है जवाब

Mohammed Shami has hit more sixes than Babar Azam in test cricket: बाबर आजम की तुलना मौजूदा समय में दुनिया के महान बल्लेबाजों में की जाती है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि 29 वर्षीय बल्लेबाज एक होनहार खिलाड़ी है, लेकिन इतनी जल्दी उनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से करना सरासर नाइंसाफी होगी. पाकिस्तानी फैंस आए दिन बाबर की तुलना सचिन और कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाजों से करते रहते हैं, लेकिन इन दोनों दिग्गजों को यहां तक पहुंचने में काफी समय लगा है. इस बीच उन्हें कई बार उतार चढ़ाव भरे दिन भी देखने पड़े हैं. वहीं बाबर ने अभी कुछ वर्षों पहले ही अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया है. इसके अलावा उन्होंने अपने ज्यादातर मुकाबले कमजोर टीमों के खिलाफ ही खेले हैं. ऐसे में वह खुद को डाउन फॉल के दौरान कैसे संभालते है यह देखना पड़ा दिलचस्प होगा.

जो लोग बाबर की तुलना सचिन और कोहली से करते हैं. उनको बता दें कि टेस्ट फॉर्मेट में वह एक खास रिकॉर्ड के मामले में मोहम्मद शमी से भी काफी पीछे हैं. दरअसल, बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए अबतक कुल 52 टेस्ट मुकाबलों में शिरकत किए हैं. इस बीच उनके बल्ले से 94 पारियों में 45.86 की औसत से जरुर 3898 रन निकले हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनके बल्ले से अबतक महज 23 छक्के ही आए हैं.

वहीं टीम इंडिया के लिए निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले मोहम्मद शमी ने महज 89 टेस्ट पारियों में ही 25 छक्के उड़ा डाले हैं. यानी गेंदबाज होते हुए भी शमी बाबर आजम से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में आगे हैं.

शमी ने ब्लू टीम के लिए रेड बॉल क्रिकेट में अबतक कुल 64 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 89 पारियों में 11.9 की औसत से 750 रन निकले हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्होंने इतने ही टेस्ट मुकाबलों की 122 पारियों में 27.71 की औसत से 229 सफलता प्राप्त की है.

