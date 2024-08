''एक मैच में 20'', पाकिस्तानी स्पिनरों को निकम्मा समझते हैं ग्रीन टीम के कोच, बयान से मचा दी सनसनी

Azhar Mahmood Big Statement: पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए अक्सर तेज गेंदबाजों के मुफीद विकेट तैयार की जाती है. इसके पीछे की वजह वहां तेजी से गुणवत्ता वाले स्पिनरों में आई कमी है. एक समय था जब पाकिस्तान में अब्दुल कादिर, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद और सईद अजमल जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा समय में ग्रीन टीम में गुणवत्ता वाले स्पिनरों की कमी है. यही वजह है कि वहां पर अपनी परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए बोर्ड तेज गेंदबाजों के मुफीद विकेट तैयार करती है.

इस बात से पाकिस्तान के सपोर्ट स्टाफ में शामिल अजहर महमूद भी सहमत नजर आते हैं. उनका कहना है कि हमारे पास 20 विकेट हासिल करने वाले स्पिनरों की कमी है. यही वजह है कि यहां पर स्पिनिंग पिचें तैयार नहीं की जाती हैं.

Azhar Mahmood said "We cannot prepare spinning pitches in Pakistan because we don't have the quality of spinners to take 20 wickets in a match" 🇵🇰😭😭#PAKvBAN #tapmad #HojaoADFree pic.twitter.com/MlxwOW3v5f