VIDEO: धुआं-धुआं हुआ DPL, पहले धूल और ध्रुव ने मचाई तबाही, फिर प्रियांश और गंभीर के चेले ने लूट ली महफिल

Delhi Premier League 2024: दिल्ली प्रीमियर लीग 2024 का 6वां मुकाबला 20 अगस्त को सेंट्रल दिल्ली किंग्स और साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के बीच खेला गया. यहां सेंट्रल दिल्ली की अगुवाई यश धूल कर रहे थे, जबकि साउथ दिल्ली की कमान आयुष बडोनी के हाथों में थी. मुकाबले के दौरान बडोनी की टीम 6 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

अरुल जेटली स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई सेंट्रल दिल्ली की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाने में कामयाब रही. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए कैप्टन यश धूल और मध्य क्रम के बल्लेबाज ध्रुव कौशिक अच्छे लय में नजर आए.

Ayush Badoni is weaving his magic on the field tonight 🤩 🏏



Keep watching the #AdaniDPLT20 LIVE, on Jio Cinema & Sports 18 2 📺#AdaniDelhiPremierLeagueT20 #DilliKiDahaad | @JioCinema @Sports18 pic.twitter.com/WpOOd5pGed — Delhi Premier League T20 (@DelhiPLT20) August 20, 2024

धूल ने जहां पारी की शुरुआत करते हुए 44 गेंद में 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 52 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. वहीं कौशिक ने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंद में 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 56 रन का योगदान दिया.

इन दोनों बल्लेबाजों के लिए टीम के तीसरे सर्वोच्च स्कोरर हरीश डागर रहे. डागर ने 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 10 गेंदों में तेजी से 23 रन बटोरे.

सेंट्रल दिल्ली की तरफ से मिले 177 रनों के लक्ष्य को साउथ दिल्ली की टीम 19.1 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए प्रियांश आर्य ने 51 गेंद में 82 रन की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली.

Sensational batting display by priyansh arya a firey knock from young gun scored 82 runs for South Delhi superstar wish you a great future ahead ❤️🔥💥🥶 pic.twitter.com/IhuqzY1QiA — LEGEND-Rishab-pant (@shbarot95) August 20, 2024

आर्य के अलावा आईपीएल में गौतम गंभीर से क्रिकेट की बारीकियां सिखने वाले युवा स्टार एवं साउथ दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी भी अच्छे लय में नजर आए. उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 36 गेंदों का सामना किया. इस बीच 4 चौके और 1 छक्का की मदद से 42 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली.

मैच के दौरान साउथ दिल्ली की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज कुलदीप यादव रहे. उन्होंने 4 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 37 रन खर्च कर सर्वाधिक 2 सफलता प्राप्त की. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से मनी ग्रेवाल और रजनीश डागर ने क्रमशः 2-2 विकेट चटकाए.

