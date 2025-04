'मुझे मिचेल स्टार्क नहीं बनना...', कार्तिक ने आवेश से ऐसा क्या पूछा? जिसपर खान के बयान से मची सनसनी, VIDEO

Avesh Khan, Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, 36th Match: आईपीएल के पिछले मुकाबले में आवेश खान का जलवा रहा. उन्होंने अपनी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया. मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मुरली कार्तिक ने खास बातचीत की. उन्होंने पूछा, 'जिस हिसाब से आपने गेंदबाजी की. उसे देख साइमन डूल ने कहा कि मुझे लगता है आवेश खान अपने अंदर का मिचेल स्टार्क लेकर आने वाले हैं सेम टीम के खिलाफ. आपकी क्या सोच थी उस वक्त?'

कार्तिक के इस सवाल का जवाब देते हुए आवेश खान ने कहा, 'नहीं मुझे मिचेल स्टार्क नहीं बनना है. मुझे अच्छा आवेश खान ही बनना है. क्योंकि हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि अपने एक-एक बॉल को बैक करूं और जो यॉर्कर मेरा स्ट्रेंथ है. उसी को बस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं. क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं कि 10 सेकेंड ज्यादा लेकर बॉल डालूं और क्लियरिटी के साथ बॉल डालूं तो एग्जीक्यूशन और अच्छा कर पाऊंगा.'

• Avesh Khan after the match: "I don't want to become Mitchell Starc, I just want to be a good Avesh Khan."⭐



He always shows up under Rishabh Pant's captaincy.😎



This team is looking totally different with Pant as captain! 🥵#RishabhPant | #RRvLSG

