Asia Cup-2023 Schedule: एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान, इस दिन खेला जाएगा भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबला, यहां जानें पूरी डिटेल्स

एशिया कप फॉर्मेंट

विश्व कप को देखते हुए इस साल एशिया कप 50 ओवर फॉर्मेट (What is the Asia Cup 2023 Format) में खेला जाएगा. एशिया कप 2023 में कुल 13 मैच खेले जाएंगे. इसमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल को 'ग्रुप ए' में रखा गया है. जबकि 'ग्रुप बी' में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं. ग्रुप स्टेज में सभी टीमें एक-एक मुकाबला खेलेंगी. जबकि सुपर-4 में सभी टीमों के पास फाइनल में जगह बनाने के लिए तीन-तीन मैच खेलने होंगे. ग्रुप स्टेज मैच राउंड रॉबिन के आधार पर खेले जाने हैं. बता दें कि सुपर 4 में उम्मीद है कि टीम इंडिया और पाकिस्तान आसानी के साथ अपनी जगह बना लेंगे.

एशिया कप शेड्यूल

30 अगस्त: पाकिस्तान vs नेपाल - मुल्तान

31 अगस्त: बांग्लादेश vs श्रीलंका - कैंडी

2 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान - कैंडी

3 सितंबर: बांग्लादेश vs अफगानिस्तान - लाहौर

4 सितंबर: भारत vs नेपाल - कैंडी

5 सितंबर: श्रीलंका vs अफगानिस्तान - लाहौर

सुपर-4 शेड्यूल

6 सितंबर: A1 Vs B2 - लाहौर

9 सितंबर: B1 vs B2 - कैंडी

10 सितंबर: A1 vs A2 - कैंडी, सुपर 4 राउंड में 10 सितंबर भारत और पाकिस्तान की टीम एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ सकती है.

12 सितंबर: A2 vs B1 - दाम्बुला

14 सितंबर: A1 vs B1 - दाम्बुला

15 सितंबर: A2 vs B2 - दाम्बुला

17 सितंबर: 1 vs 2 फाइनल - कोलंबो

सुपर फोर स्टेज

पहले दौर के बाद उनकी स्थिति चाहे जो भी हो, पाकिस्तान A1 रहेगा और भारत A2 बना रहेगा यदि उनमें से कोई भी (भारत या पाकिस्तान) क्वालिफाई नहीं करता है तो नेपाल उनका स्थान ले लेगा. श्रीलंका B1 रहेगा और बांग्लादेश B2 रहेगा यदि उनमें से कोई भी (श्रीलंका या बांग्लादेश) क्वालिफाई नहीं करता है तो अफगानिस्तान उनका स्थान ले लेगा.

