Andre Russell: आखिरी इंटरनेशनल पारी में भी रसेल ने दिखाया मसल पावर, 15 गेंद खेलकर मचा दिया गदर, बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Andre Russell last inning in Internation cricket: विश्व क्रिकेट के सबसे तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल ने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच खेल लिया है.ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टी-20 मैच (WI vs AUS, 2nd T20I) रसेल के टी-20 इंटरनेशनल का आखिरी मैच था. इस मैच में रसेल ने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर फैन्स का दिल जीत लिया. रसेल ने केवल 15 गेंद पर 36 रन की तूफानी पारी खेली, अपनी पारी में आंद्रे रसेल ने 2 चौके और 4 छक्के लगाए. रसेल ने अपने आखिरी टी-20 इंटरनेशनल मैच में उसी तरह की पारी खेली जिसके लिए फैन्स उनको जानते हैं. 240 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाकर रसेल ने गदर मचा दिया. (Andre Russell Retirement from international cricket). बता दें कि जब रसेल मैदान पर उतरे से दोनों टीम के खिलाड़ियों ने मिलकर उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया.

Andre Russell scored 36 runs off 15 balls against Australia in his last international match. After being dismissed, the Australian players congratulated him 💜#WIvsAUS #AndreRussell pic.twitter.com/eIRC34htvR — Knight Club : KKR (@KnightClub_KKR) July 23, 2025

Special guard of honour for Andre Russell in his last international match❤️

Dream for BCCI to organize this type of farewell 🥱#AndreRussell #WIvsAUS #AusvsWI pic.twitter.com/1vlX3nq4eC — cricket ka keeda (@cricketkakeeda0) July 23, 2025

मैच की बात करें तो वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए जिसमें Brandon King ने 51 रन की पारी खेली, ऑस्ट्रेलिया की ओऱ से एडम जैम्पा ने तीन विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की. (Andre Russell Retirement Match, AUS vs WI)

रसेल ने अपनी इस पारी को बताया सर्वश्रेष्ठ

आंद्रे रसेल को गेल के बाद दुनिया का सबसे विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है. ऐसे में रसेल ने अपनी उस पारी को याद किया है जिसे वो अपना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं. रसेल ने भारत के खिलाफ साल 2016 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेली अपनी पारी को सर्वश्रेष्ठ बताया है. उस मैच में रसेल ने 20 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली थी और अपनी टीम को जीत दिलाने में सफल रहे थे. भारत को हराकर वेस्टइंडीज, टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था.

रसेल के नाम दर्ज वर्ल्ड रिकॉर्ड (ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज)

आंद्रे रसेल विश्व क्रिकेट के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम टी20 और वनडे दोनों में बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 130+ है. उनके जैसा कोई नहीं है. वहीं, क्रिस गेल का वनडे में स्ट्राइक रेट 87.19 का है तो वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उनका स्ट्राइक रेट 137.50 का है.