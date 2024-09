Akash Deep : आकाश दीप ने गेंद से मचाया गदर, कप्तान रोहित शर्मा को DRS लेने पर किया मजबूर, कोहली भी रह गए भौचक्के

Akash Deep, IND vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ कानपुुर टेस्ट मैच में भारत के आकाश दीप (Akash Deep) ने अपनी गेंदबाजी से गदर मचा दिया है. आकाश ने पहले जाकिर हसन को जायसवाल को हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई तो वहीं दूसरी ओर शादमान इस्लाम को LBW आउट कर बांग्लादेश को दूसरा झटका दिया. दोनों ओपनर को आउट कर आकाश दीप ने धमाका कर दिया. बांग्लादेश का पहला विकेट 26 रन के स्कोर पर गिरा था. जाकिर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे. इसके बाद आकाश दीप ने शादमान इस्लाम को 29 रन के स्कोर पर LBW आउट कर पवेलियन भेजा, शादमान ने 24 रन बनाए.

बता दें कि आकाश ने जैसे ही शादमान इस्लाम को LBW आउट किया वैसे ही कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने जमकर इस विकेट का जश्न मनाया, दोनों के रिएक्शन देखने लायक थी. दोनों दिग्गज एक साथ शादमान इस्लाम के विकेट का जश्न खुले दिल से मनाते दिखे. दोनों के जश्न मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, आकाश ने इस्लाम को ऑफ स्‍टंप के करीब गुड लेथ पर गेंद फेंकी थी. गेंद पिच पर गिरकर अंदर आई, बैटर ने फ्लिक करने का प्रयाल किया लेकिन गेंज पैड पर जाकर लगी. जिसके बाद आकाश ने LBW आउट की अपील की, जिसे अंपायर ने स्वीकार नहीं किया था.

जिसके बाद रोहित ने रिव्यू लिया और फिर जाकर पता चला कि गेंद लेग स्‍टंप पर जाकर लग रही थी. जिसके बाद अंपायर को फैसला बदलना पड़ा और शादमान इस्लाम को आउट देना पड़ा. अंपायर के फैसले को देखकर कोहली और रोहित की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई थी.

