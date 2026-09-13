वैभव ड्रॉप, उधर लखनऊ के मालिक ने कह दी सूर्यवंशी के बारे में बड़ी बात, "यह बनाता है वैभव को बाकियों से अलग"

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडिमम में रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हुई तीन टी20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले से एक दिन पहले नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे. नेट पर लंबे-लंबे छक्के लगा रहे थे, तो उनके पिता संजीव सूर्यवंशी छोटे बेटे आशीर्वाद के साथ एक दिन पहले जेटली स्टेडियम पहुंचे, तो फैंस ने मान लिया कि वैभव भारतीय जमीं पर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, लेकिन टॉस के बाद जैसे ही भारतीय XI सामने आई, तो ये तमाम फैंस मायूस गए. स्टेडियम में बड़ी संख्या में फैंस वैभव के चौके-छक्के देखने के लिए ही जमा हुए थे, लेकिन आखिर में उन्हें निराश होना पड़ा. सोशल मीडिया पर फैंस के बीच वैभव को लेकर बहस चल पड़ी, तो इसी बीच हाल ही में एक पोडकास्ट में लखनऊ सुपर जॉयंट्स के ऑनर संजीव गोयनका का एक पोडकास्ट में उन्हें लेकर दिया बयान वायरल हो गया.