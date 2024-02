Ind vs Eng: इस खिलाड़ी को स्पिन के खिलाफ सबसे बेहतर 'विकेटकीपर' बताकर गिलक्रिस्ट ने विश्व क्रिकेट को चौकाया

IND vs ENG: Adam Gilchrist

IND vs ENG: ऑस्ट्रेलिया के महान एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) ने इंग्लैंड के बेन फोक्स की प्रशंसा करते हुए उन्हें स्पिन गेंदबाजी के लिए "सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर" करार दिया. फोक्स (Adam Gilchrist about best Wicket Keeper against Spin) भारत में चल रही पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड टीम का हिस्सा हैं. गिलक्रिस्ट स्टंप के पीछे 31 वर्षीय खिलाड़ी के ग्लववर्क से काफी प्रभावित हैं. फोक्स भारत के खिलाफ पहले दो टेस्ट में बल्ले से उल्लेखनीय योगदान देने में विफल रहे लेकिन उनकी विकेटकीपिंग ने निश्चित रूप से श्रृंखला में उनकी टीम को मदद की. यह खिलाड़ी अपनी स्टंपिंग और कैचिंग के दम पर कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं में शामिल था.