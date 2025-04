CSK vs SRH: अभिषेक शर्मा का IPL में कमाल, बतौर फील्डर ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Abhishek Sharma record: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 43वें मैच में सनराइजरस हैदराबाद ने कमाल का खेल दिखाते हुए चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK vs SRH, IPL 2025) को 5 विकेट से हरा दिया. इस मैच में भले ही अभिषेक शर्मा बल्ले से कोई कमाल नहीं कर पाए लेकिन मैच के दौरान एक नहीं बल्कि 4 कैच लेकर इतिहास रच दिया. बता दें कि मैच के दौरान अभिषेक (Abhishek Sharma recor )ने शेख रशीद, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा और धोनी (MS Dhoni) कै कैच लेने में सफल रहे. ऐसा कर अभिषेक आईपीएल के एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के फील्डर द्वारा सर्वाधिक कैच लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं तो वहीं, सीएसके के खिलाफ आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.बता दें कि अभिषेक ने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया. एबी ने साल 2009 में सीएसके के खिलाफ मैच के दौरान कुल तीन कैच लपके थे.

वहीं, आईपीएल मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के फील्डर द्वारा सर्वाधिक कैच लेने के मामले में अभिषेक दूसरे नंबर पर है. पहले नंबर पर मोहम्मद नबी हैं. (Most catches in an innings) मोहम्मद नबी ने साल 2021 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक मैच में 5 कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया था. (Most catches in an innings For Indian Premier League) मोहम्मद नबी के नाम आईपीएल इतिहास में एक मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

आईपीएल के एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के फील्डर द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा कैच:

5 – मोहम्मद नबी बनाम एमआई, 2021

4 – अभिषेक शर्मा बनाम सीएसके, 2025*

3 – कैमरून व्हाइट बनाम पीडब्ल्यूआई, 2013

3 – दीपक हुड्डा बनाम पीबीकेएस, 2017

3 – मार्को जेनसन बनाम आरआर, 2017

सीएसके के खिलाफ एक मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी (Most catch vs CSK for a fielder in IPL)

अभिषेक शर्मा- 4 कैच

एबी डिविलियर्स- 3 कैच

आरपी सिंह- 3 कैच

मैच की बात करें तो सीएसके ने पहले खेलते हुए 154 रन का स्कोर बनाया था जिसके बाद हैदराबाद की टीम ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. टूर्नामेंट में हैदराबाद को यह तीसरी जीत मिली है. वहीं, सीएसके सातवीं हार के बाद प्वाइंट्स टेबल में आखिरी पायदान पर है. चेन्नई के लिए एक तरह से प्लेऑफ की रेस खत्म हो गई है.