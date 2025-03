VIDEO: अभिषेक शर्मा-ईशान किशन की जोड़ी ने मचाया तांडव, देखकर क्रिस गेल-एडम गिलक्रिस्ट और ब्रायन लारा जैसे दिग्गज भी हो जाएंगे हैरान

Abhishek Sharma and Ishan Kishan Batting SRHA vs SRHB Practice IPL 2025: आईपीएल 2025 के आगाज से पहले सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए सिमुलेशन मैच खेला. इस अभ्यास सत्र में SRH टीम को दो हिस्सों में बांटा गया. SRH A और SRH B. आज इनका दूसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें SRH B की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सभी को हैरत में डाल दिया.

SRH A ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी SRH B की ओर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन (Abhishek Sharma and Ishan Kishan Six Hitting SRH Practice Match) की जोड़ी ओपनिंग के लिए मैदान में उतरी. दोनों बल्लेबाजों ने आईपीएल के आगाज से पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की.

