RR vs DC: '4,4,6,4,4,1...', अभिषेक पोरेल की तूफानी बल्लेबाजी के बाद दिया ये बड़ा बयान

Abhishek Porel vs Tushar Deshpande RR IPL 2025: आईपीएल 2025 के एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से सबका ध्यान खींचा. एक ओवर में उन्होंने तुषार देशपांडे के खिलाफ 4, 4, 6, 4, 4, 1 की तूफानी पारी खेलते हुए कुल 23 रन बटोर लिए. पोरेल की यह आक्रमक पारी उस समय आई जब टीम को रन रेट तेज करने की जरूरत थी. उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग और दमदार स्ट्रोक्स के ज़रिए गेंदबाज पर दबाव बना दिया. खासकर चौथे और पांचवें गेंद पर मारे गए लगातार चौकों ने दर्शकों में उत्साह भर दिया.

