डिविलियर्स रो पड़े, केशव महाराज के निकले आंसू, टेम्बा बावुमा हुए भावुक, ग्रीम स्मिथ का यादगार इंटरव्यू, साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक जीत का ऐसा था पूरा रोमांच

इंसान का दिल कई तरह के जज़्बातों से भरा होता है जैसे प्यार, दर्द, उम्मीद और तन्हाई .. और जब उम्मीदों का इंतजार पूरा होता है तो फिर जज़्बातों का सैलाब उमड़ पड़ता है....

ऐसा ही कुछ WTC फाइनल (WTC Final 2025) में हुआ है.. जब 27 साल के बाद साउथ अफ्रीकी टीम ने आईसीसी का कोई टूर्नामेंट जीता है. WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर सालों से चले आ रहे चोकर्स का टैग हटा दिया. यह एक ऐसा पल था जिसे साउथ अफ्रीकी क्रिकेट सालों से इंतजार कर रहा था. अब आखिरकार वो पल आ ही गया. बता दें कि टीम की जीत के बाद लॉर्ड्स स्टेडियम में मौजूद डिविलियर्स और पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ की तरफ जब कैमरा मुड़ा तो दोनों अपनी भावनाओं पर काबू करते दिखे. साउथ अफ्रीका के इन दोनों महान खिलाड़ियों को कभी ऐसे पल का अनुभव नहीं मिला था. (Keshav Maharaj In Tears, Temba Bavuma Emotional)

The history-makers at the historic balcony 🤩 South Africa soak it all in at Lord's 😍 #WTC25 pic.twitter.com/S90zl1n2L1

डिविलियर्स ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘ शानदार जीत और बहुत बढ़िया खेल.. मैच जीतने वाले शतक के लिए मारक्रम और पूरे मैच में इतनी शानदार नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए तेम्बा बावुमा को सलाम. '' उन्होंने कहा, ‘‘खेल के इस खूबसूरत प्रारूप को देखना कितना अविश्वसनीय अनुभव था. इस पल को अपने दो बेटों के साथ रोमांचित और उत्साहित होकर अनुभव करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता था. ऐसे ही बढ़ते रहो प्रोटियाज. ''

Congratulations @ProteasMenCSA

Fantastic win and so well played! Hats off to Markram for that match winning century, and Temba for leading with such ice and fire all through👏🏻🏆



What an incredible experience of watching this beautiful format of the game! The built up drama,… pic.twitter.com/NVBR3apmKo