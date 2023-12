ODI Team Of The Year: आकाश चोपड़ा ने चुनी ODI टीम ऑफ द ईयर, चौंकाते हुए भारत के इस दिग्गज को नहीं दी जगह

Jasprit Bumrah vs Babar Azam, वनडे टीम ऑफ द ईयर का चोपड़ा ने किया चुनाव

ODI Team Of The Year: भारत के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने वनडे टीम ऑफ द ईयर (ODI Team Of the Year) का ऐलान किया है. अपने यू-ट्यूब चैनल पर आकाश चोपड़ा ने ODI टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है जिसमें भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने चौंकाते हुए भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जगह नहीं दी है. वहीं, पाकिस्तान के बाबर आजम (asprit Bumrah and Babar Azam) भी इस टीम में जगह नहीं बना पाए हैं. आकाश चोपड़ा ने ODI टीम ऑफ द ईयर में ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जगह दी है. रोहित को आकाश ने कप्तान भी बनाया है. बता दें कि रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, जहां ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी.