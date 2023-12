ODI Team of the Year: "केवल भारतीय ही वोट...", वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में शामिल खिलाड़ियों के नाम से नाखुश हुए रवि शास्त्री ने दे दिया बड़ा बयान

Ravi Shastri on ODI Players of Year 2023

Ravi Shastri: वर्ष 2023 समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और पिछले 12 महीनों पर नजर डालने का अच्छा समय है. पिछले साल कई अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले, जिनमें से सबसे खास ऑस्ट्रेलिया की छठी वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत रही. भारत बनाम दक्षिण टेस्ट मैच के दौरान सीरीज के आधिकारिक प्रसारकों ने वर्ष 2023 की एकदिवसीय टीम (Ravi Shastri on ODI Playing 11 of Year 2023) दिखाई. जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, कुलदीप यादव सहित आठ भारतीय शामिल थे. ऑस्ट्रेलिया की ओर से केवल एडम ज़म्पा ने ही छाप छोड़ी जबकि न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिशेल को जगह मिली. वर्ष की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम का चयन प्रशंसकों के वोटों के आधार पर किया जाता है. हालाँकि, चुनी गई टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri on ODI Team of Year 2023) को प्रभावित नहीं किया.