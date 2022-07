वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे डरावना दिन, जब एक ही दिन में पूरे 9 बल्लेबाज 0 पर हुए आउट

वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे डरावना दिन

12th July 2022 became a strange day for the batsmen: भारत और इंग्लैंड (England Vs India 1st ODI) के बीच 12 जुलाई को खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज 0 रन पर आउट हुए. इतना ही नहीं इंग्लैंड के अलावा डबलिन में खेले गए आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मैच के दौरान 5 बल्लेबाज अपना खाता भी नहीं खोल पाए. दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मैच में जेसन रॉय (0), जो रूट (0) बेन स्टोक्स (0) और लिविंग्स्टोन (0) ऐसे बल्लेबाज रहे जो अपना खाता भी नहीं खेल पाए. इस मैच में भारत को 10 विकेट ले जीत मिली थी.