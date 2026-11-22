Sisters Success Story Saran Bihar: बिहार के सारण जिले के एकमा में स्टेट बैंक रोड पर बने एक घर के बाहर लगी एक पट्टिका राहगीरों का ध्यान खींच लेती है. इस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, 'Singh Sisters Palace'. नीचे सात बहनों के नाम और उनके विभाग दर्ज हैं. यह सिर्फ एक नेम प्लेट नहीं, बल्कि बिहार की 'सिंह सिस्टर्स' मतलब सात बेटियां, सात सरकारी नौकरियां और एक पिता के संघर्ष व भरोसे की कहानी की. यह उन बेटियों की कामयाबी की कहानी है, जिनके जन्म पर लोगों ने उनके पिता को ताने दिए थे. आज वही सातों बहनें अलग-अलग सरकारी सेवाओं में देश की सेवा कर रही हैं.

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बेटियों के जन्म पर कभी समाज के ताने सुनने पड़े, आर्थिक तंगी के बीच परिवार का पालन-पोषण करना पड़ा, लेकिन एक पिता ने न तो हिम्मत हारी और न ही अपनी बेटियों के सपनों को टूटने दिया. आज उसी पिता की सात बेटियां अलग-अलग सुरक्षा बलों और विभागों में सरकारी नौकरी कर देश की सेवा कर रही हैं. यह कहानी है बिहार के छपरा (सारण) जिले के एकमा की रहने वाली 'सिंह सिस्टर्स' की, जिनकी सफलता आज महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गई है.

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समाज के तानों के बीच पिता ने नहीं मानी हार

दरअसल, बिहार के छपरा जिले के एकमा बाजार निवासी राजकुमार सिंह उर्फ कमल सिंह के घर जब लगातार बेटियों का जन्म हुआ तो रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने उन्हें तरह-तरह के ताने देने शुरू कर दिए. किसी ने बेटियों की शादी की चिंता जताई तो किसी ने कहा कि इतनी बेटियों को पढ़ाकर क्या हासिल होगा. लेकिन कमल सिंह ने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटियों को काबिल बनाने का फैसला किया. परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी. ऐसे में उन्होंने एकमा बाजार में आटा चक्की शुरू की और दिन-रात मेहनत कर बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जुटाए.

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सुबह चार बजे मैदान में कराते थे प्रैक्टिस

बेटियों को पढ़ाने के साथ-साथ पिता ने उन्हें शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाया. कमल सिंह रात में देर तक उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे और सुबह चार बजे उठाकर मैदान में दौड़ लगाने ले जाते थे. बेटियों ने भी पिता की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया. एक-एक कर सभी ने सरकारी नौकरी हासिल की और वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का सपना पूरा किया.

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आज भी बंद नहीं की आटा चक्की

कमल सिंह आज भी एकमा बाजार के ब्लॉक रोड स्थित अपनी आटा चक्की चलाते हैं. बेटियां कई बार उनसे काम बंद करने के लिए कह चुकी हैं, लेकिन उनका जवाब होता है कि इसी आटा चक्की की कमाई से उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया-लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया है. कमल सिंह कहते हैं कि उन्हें अपनी सातों बेटियों पर गर्व है और वह चाहते हैं कि हर जन्म में उन्हें यही बेटियां मिलें.

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SSB से CRPF तक, सातों बहनें अलग-अलग विभागों में तैनात

कमल सिंह की बेटियों में रानी कुमारी सिंह बिहार पुलिस, रेणु कुमारी सिंह सशस्त्र सीमा बल, सोनी कुमारी सिंह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, प्रीति कुमारी सिंह क्राइम ब्रांच, पिंकी कुमारी सिंह एक्साइज पुलिस, रिंकी कुमारी सिंह बिहार पुलिस और नन्हीं सिंह जीआरपी में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं. बताया जाता है कि वर्ष 2006 में रेणु सिंह का चयन SSB में कांस्टेबल के पद पर हुआ था. उनकी सफलता से बाकी बहनों को भी प्रेरणा मिली. इसके बाद एक-एक कर सभी बहनों ने अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी हासिल की.

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बेटियों ने पिता को गिफ्ट की चार मंजिला इमारत

आज यह कहानी केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है. जिन बेटियों की पढ़ाई के लिए पिता ने अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी, उन्हीं बेटियों ने मिलकर पिता को चार मंजिला इमारत बनवाकर गिफ्ट की. बेटियों ने पिता से कहा कि यह उनकी पेंशन है. भविष्य में जब सभी बेटियां अपने-अपने ससुराल चली जाएंगी, तब इस इमारत से होने वाली आमदनी से पिता अपना जीवनयापन कर सकेंगे.

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बेटियों की सफलता पर मां को भी गर्व

वहीं मां शारदा देवी भी अपनी बेटियों की सफलता से बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि शुरुआती दिनों में सात बेटियों का पालन-पोषण करना काफी मुश्किल था, लेकिन आज सभी बेटियां अपने-अपने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं. यह देखकर उन्हें बेहद खुशी होती है.

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