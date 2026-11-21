नई दिल्‍ली. NDTV की विशेष सीरीज "अपने DCP को जानें" में दिल्ली पुल‍िस में शाहदरा जिले के DCP, IPS राजेंद्र प्रसाद मीणा ने अपने संघर्ष, पुलिसिंग के अनुभवों और युवाओं के लिए सफलता के महत्वपूर्ण मंत्र शेयर किए. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीणा राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं. उनके पिता किसान थे और परिवार में छह भाई तथा तीन बहनें हैं. उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई. इसके बाद उन्होंने पास के राजकीय माध्यमिक विद्यालय से आगे की शिक्षा प्राप्त की.

Delhi shahdara dcp rajendra prasad meena ips success story upsc Photo Credit: NDTV

शाहदरा डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा को ग्रेजुएशन के लिए उन्हें जिला मुख्यालय करौली जाना पड़ा, जहां से उन्होंने B.Com किया. इसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर से M.Com की पढ़ाई पूरी की. इसी दौरान उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. आगे चलकर उन्होंने M.Phil भी किया. उच्च शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखी.

RPSC से DANIPS और फिर IPS तक का सफर

NDTV से बातचीत में मीणा ने बताया कि उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और UPSC दोनों परीक्षाओं की तैयारी की. RPSC के माध्यम से उनका चयन कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर हुआ. उन्होंने राजस्थान के सवाई माधोपुर में करीब सवा दो साल तक सेवाएं दीं.

इसके बाद उनका चयन तहसीलदार के पद पर भी हुआ. इसी दौरान उन्होंने UPSC की तैयारी जारी रखी और DANIPS में भी चयनित हुए. साल 1999 में उन्होंने दिल्ली में DANIPS की ट्रेनिंग ज्वाइन की. इसके बाद दिल्ली पुलिस में ACP के रूप में उनका सफर शुरू हुआ. उन्होंने पश्चिमी दिल्ली, ट्रैफिक यूनिट, ऑपरेशंस, दिल्ली कैंट और प्रशांत विहार सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया. इसके अलावा दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली में भी लगभग चार वर्षों तक सेवाएं दीं.

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बाद में दिल्ली लौटकर उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं. पश्चिमी जिला में Additional DCP-II और द्वारका में Additional DCP-I (सिक्योरिटी) के रूप में कार्य किया. अरुणाचल प्रदेश में करीब ढाई वर्ष की तैनाती के बाद जनवरी 2026 में उनकी दिल्ली वापसी हुई. इसके बाद उन्हें 28 फरवरी 2026 को शाहदरा जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई. DANIPS से शुरुआत करने वाले राजेंद्र प्रसाद मीणा बाद में पदोन्नति पाकर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी बने.

दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश की पुलिसिंग में कितना अंतर?

दिल्ली जैसे महानगर और अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती राज्य में पुलिसिंग की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं. अपने अनुभव साझा करते हुए मीणा ने कहा कि दोनों स्थानों पर अपराध की प्रकृति और पुलिस पर काम का दबाव काफी अलग होता है. NDTV से बातचीत में उन्होंने कहा, "दिल्ली में हर घंटे और हर मिनट मॉनिटरिंग होती है. यहां पुलिसिंग का दबाव काफी ज्यादा है." वहीं, अरुणाचल प्रदेश में भौगोलिक परिस्थितियां पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं. वहां कई क्षेत्रों में जिला मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय के बीच लंबी दूरी होती है. ऐसे में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन चलाना पड़ता है.

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राजनीतिक दबाव के बीच कैसे काम करती है पुलिस?

दिल्ली में VIP मूवमेंट, राजनीतिक गतिविधियों और प्रभावशाली लोगों की मौजूदगी के कारण पुलिस अधिकारियों के सामने कई तरह की चुनौतियां आती हैं. कई बार कार्रवाई के दौरान लोग बड़े अधिकारियों या नेताओं से पहचान का हवाला भी देते हैं. इस सवाल पर मीणा ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों को कानून के मुताबिक काम करने की पूरी स्वतंत्रता मिलती है. उन्होंने कहा, "अगर आपका इरादा सही है और आप नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से संरक्षण मिलेगा." उनके अनुसार, कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले अधिकारी को किसी भी अनुचित दबाव में आने की जरूरत नहीं है.

क्या पुलिसकर्मी की गलती पर होती है जांच?

NDTV के सवाल पर कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है. शिकायत मिलने के बाद तय प्रक्रिया के तहत जांच कराई जाती है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी जानबूझकर गंभीर लापरवाही या नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है. वहीं, मामूली चूक के मामलों में चेतावनी देकर सुधार का अवसर दिया जाता है.

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UPSC की तैयारी करने वाले युवाओं को क्या दी सलाह?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मीणा का सबसे बड़ा संदेश है कि लक्ष्य तय करें और उसके प्रति पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जुट जाएं. उनके अनुसार, तैयारी के दौरान मुश्किलें आएंगी और कई बार निराशा भी होगी, लेकिन ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने कहा, "अगर आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है और उसके अनुसार ईमानदारी से तैयारी करते हैं, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता." उनका मानना है कि आज के दौर में युवाओं का ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं. ऐसे में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है.

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ज्यादा किताबें नहीं, सीमित अध्ययन और चर्चा पर दें जोर

UPSC के विशाल सिलेबस को देखकर अक्सर अभ्यर्थी अधिक से अधिक किताबें और अध्ययन सामग्री जुटाने लगते हैं. इस पर मीणा की सलाह है कि बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय सीमित और चयनित सामग्री का बार-बार अध्ययन करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दोस्तों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों के साथ विषयों पर चर्चा करना भी काफी फायदेमंद होता है. उनके मुताबिक, "बहुत ज्यादा पढ़ने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है. जब आप उत्तर लिखने बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं कि उन्हें व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाता है."

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दूसरे विकल्प भी खुले रखें

UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलने पर कई युवा निराश हो जाते हैं. इस पर मीणा ने कहा कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो गए हैं. उनका मानना है कि युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार करियर चुनना चाहिए. सरकारी नौकरियों के अलावा भी कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर मौजूद हैं. लगातार प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी परिस्थितियों और उपलब्ध विकल्पों को समझना भी उतना ही जरूरी है.



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IPS बनने पर परिवार और गांव में खुशी की लहर

अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए मीणा ने बताया कि UPSC में सफलता मिलने पर उनके परिवार में बेहद खुशी का माहौल था. ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के कारण यह उपलब्धि उनके परिवार के लिए अत्यंत खास थी. उनके अनुसार, सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे गांव, पड़ोसियों और दोस्तों ने भी उनकी सफलता पर गर्व और खुशी व्यक्त की थी.



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