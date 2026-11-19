IAS Vivek Arya IPA Aditi Singh Married: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी विवेक आर्य और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अदिति सिंह ने शादी कर ली है. 15 नवंबर 2026 को आईएएस विवेक आर्य और आईपीएस अदिति सिंह हरियाणा के पंचकूला में विवाह बंधन में बंध गए. दोनों 2021 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला में ही तैनात हैं. उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. लोग दोनों को शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. इनकी शादी की हर‍ियाणा के चरखी दादरी से लेकर उत्‍तर प्रदेश के मेरठ में खूब हो रही है. उत्‍तर प्रदेश के आईपीएस बेटी अब हर‍ियाणा की बहू बन गई है.

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फेसबुक पर मुकेश कल्याणी आर्य ने आईएएस विवेक आर्य और आईपीएस अदिति सिंह की शादी के वीडियो व तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें सजा हुआ पंडाल, वरमाला समारोह, मंडप में रस्में निभाते दूल्हा-दुल्हन और रिश्तेदारों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नवविवाहित जोड़े को देखा जा सकता है.

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सोशल मीडिया पर वायरल हुईं शादी की तस्वीरें और वीडियो

तस्वीरों के साथ शेयर किए गए कैप्शन में मुकेश कल्याणी आर्य ने लिखा, "मेरे छोटे भाई IAS विवेक आर्य और IPS अदिति सिंह दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधे. ईश्वर इन्हें हमेशा खुश रखें और इनकी जोड़ी सदैव बनाए रखें. IAS विवेक आर्य और IPS अदिति सिंह दोनों में बहुत ही सरलता और सौम्यता है. मुझे अपने भाई का विवाह संस्कार करवाने का सौभाग्य मिला. इसके लिए भाई विवेक आर्य, उनके पूरे परिवार, आदरणीय वीरेंद्र आर्य तथा हमारी प्रिय आदरणीया सुनीता आर्य जी का विशेष धन्यवाद. ईश्वर इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और यह परिवार ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ता रहे."

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प्रेम विवाह के तौर पर देखी जा रही है शादी

आईएएस विवेक आर्य और आईपीएस अदिति सिंह की शादी को प्रेम विवाह के रूप में देखा जा रहा है. दूल्हे विवेक आर्य हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गोपी गांव के रहने वाले हैं. उनके परिवार का बाढड़ा में पिछले लगभग 50 वर्षों से खाद-बीज और स्पेयर पार्ट्स का व्यवसाय है. वहीं, दुल्हन अदिति सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित शिवलोकपुरी (कंकरखेड़ा) की रहने वाली हैं.

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यूपीएससी 2020 में हासिल की सफलता

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2020 में अदिति सिंह ने ऑल इंडिया स्तर पर 679वीं रैंक हासिल की थी, जबकि विवेक आर्य को 131वीं रैंक प्राप्त हुई थी. विवेक आर्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और होम कैडर हरियाणा आवंटित हुआ था. वहीं, अदिति सिंह को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और हिमाचल प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था. उन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जोन, कांगड़ा में एसीबी एसपी के पद पर भी सेवाएं दी थीं. अदिति सिंह को जुलाई 2026 में पंचकूला की डीसीपी (DCP) नियुक्त किया गया था, जबकि आईएएस अधिकारी विवेक आर्य पंचकूला में अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) के पद पर सेवाएं दे रहे हैं.

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मसूरी की ट्रेनिंग के दौरान करीब आए दोनों

कहा जा रहा है कि आईएएस विवेक आर्य और आईपीएस अदिति सिंह की मुलाकात उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में प्रारंभिक प्रशिक्षण के दौरान हुई थी. यहीं दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो समय के साथ प्यार में बदल गई. बताया जाता है कि अदिति सिंह ने विवेक आर्य से विवाह करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश कैडर से हरियाणा कैडर में इंटर-कैडर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था. इस संबंध में 10 अप्रैल 2026 को आदेश जारी हुए थे. इसके बाद 15 नवंबर 2026 को दोनों विवाह बंधन में बंध गए.



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