Ekta Aswani Marriage: कभी मां के निधन के बाद मेंटल ट्रॉमा से जूझीं, फिर पिता और दादी को भी खो दिया, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। मध्‍य प्रदेश के शहडोल की एकता आसवानी ने तमाम दुखों को पीछे छोड़ MPPSC 2023 में 9वीं रैंक हासिल की और कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर बनीं. अब उन्होंने शादी कर जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की है और सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं मिल रही हैं.

मेंटल ट्रॉमा से शुरू हुआ संघर्ष

एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के करीब छह महीने बाद ही उनकी मां का निधन हो गया. इस सदमे ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया और वह लंबे समय तक मानसिक तनाव से जूझती रहीं. कई बार असफल होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और लक्ष्य पर डटी रहीं.

पिता और दादी को खोने के बाद भी नहीं मानी हार

जब MPPSC 2023 मेंस परीक्षा के बाद उन्हें भरोसा हुआ कि इस बार सफलता मिल सकती है, तभी उनके पिता का निधन हो गया. इस दुख से उबर भी नहीं पाई थीं कि इंटरव्यू से सिर्फ 20 दिन पहले उनकी दादी भी दुनिया छोड़ गईं. लगातार मिल रहे इन झटकों के बावजूद एकता ने हिम्मत नहीं हारी. पांचवें प्रयास में उन्होंने MPPSC 2023 परीक्षा पास की और 9वीं रैंक हासिल कर कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर चयनित हुईं.

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अब एकता आसवानी ने की शादी

संघर्षों से भरे सफर के बाद अब मध्‍य प्रदेश की पीसीएस अफसर एकता की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है. 22 नवंबर 2026 को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं. "Just Married 🧿" कैप्शन के साथ पोस्ट की गई तस्वीरों पर लोगों ने जमकर शुभकामनाएं दीं.

पांचवें प्रयास में बनीं पास की एमपीपीएससी

एकता आसवानी अब 2023 परीक्षा में सफलता हासिल कर मध्य प्रदेश के साथ-साथ देश के महिला और अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. एकता ने पांचवें प्रयास में ये सफलता हासिल की. वो पहली बार 2019 में एमपीपीएससी की परीक्षा दी, वो प्री क्वालिफिकेशन की, लेकिन मेंस परीक्षा में सफलता नहीं मिली. इसके बाद वो फिर परीक्षा दी... वो 4 बार मेंस परीक्षा तक पहुंची. हालांकि पांचवें प्रयास में वो इंटरव्यू क्लियर कर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर बनीं हैं.

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