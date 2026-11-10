nVIDIA चीफ जेनसन हुआंग का हुआ तलाक तो होगा सबसे महंगा, लोरी मिल्स के हिस्से आएगी इतनी दौलत, समझिए पूरा गणित

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंडस्ट्री की सबसे अहम हस्तियों में शामिल और दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के को-फाउंडर और सीईओ जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल, उनकी पत्नी लोरी मिल्स के साथ संभावित तलाक की स्थिति में संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक दिलचस्प गणित सामने आया है. अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर दोनों अलग होते हैं तो लोरी मिल्स को करीब 60 अरब डॉलर (लगभग 5.3 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति मिल सकती है. अगर इनका तलाक होता है, तो यह दुनिया का सबसे महंगा तलाक बन सकता है. हालांकि, अभी तक दोनों की ओर से तलाक को लेकर कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है.



कहानी कॉलेज के होमवर्क से शुरू हुई थी

जेनसन हुआंग और लोरी मिल्स की मुलाकात ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब में पार्टनर के रूप में हुई थी. दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई और साल 1993 में जेनसन ने एनवीडिया की स्थापना की यानी शादी कंपनी बनने से पहले हुई थी.

कैलिफोर्निया का कानून और 'कम्युनिटी प्रॉपर्टी'

जेनसन और लोरी कैलिफोर्निया में रहते हैं. कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक, शादी के बाद कमाई गई संपत्ति को 'कम्युनिटी प्रॉपर्टी' माना जाता है. इसका मतलब है कि तलाक होने पर पति-पत्नी के बीच संपत्ति आधी-आधी बांटी जाती है. खास बात यह है कि कानून में एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर (वफादार न रहने) के लिए लोरी को कोई एक्स्ट्रा हर्जाना नहीं मिलेगा, बंटवारा तय नियमों और कागजातों के आधार पर ही होगा.

60 अरब डॉलर का गणित क्या है?

एनवीडिया के शेयर फाइलिंग के दस्तावेजों से पता चलता है कि उनके लिविंग ट्रस्ट में 46.7 करोड़ से ज्यादा के शेयर हैं. सोमवार की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से इसकी वैल्यू करीब 84 अरब डॉलर (7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा) थी. इस ट्रस्ट में शुरू से ही जेनसन के साथ लोरी मिल्स का नाम को-ओनर के रूप में दर्ज है. अगर ट्रस्ट के सीधे शेयरों, ट्रस्ट के स्वामित्व वाली 6 कंपनियों के शेयरों और जेनसन के इंडिविजुअल शेयरों को मिला दिया जाए, तो यह पूरा ब्लॉक लगभग 107.4 अरब डॉलर का बनता है. अगर अदालत इस पूरी संपत्ति को 'कम्युनिटी प्रॉपर्टी' मानती है, तो इसका आधा हिस्सा यानी लगभग 53.7 अरब डॉलर से 60 अरब डॉलर सीधे लोरी मिल्स के खाते में जा सकता है. चूंकि यह सारी दौलत कंपनी के शेयरों पर टिकी है, इसलिए यह स्थिर नहीं है. अक्टूबर में जेनसन की संपत्ति 204 अरब डॉलर थी, जो शेयर गिरने पर 155 अरब डॉलर पर आ गई. बाजार में केवल 20% का उतार-चढ़ाव इस 60 अरब डॉलर के गणित को 12 अरब डॉलर के ऊपर या नीचे कर सकता है.

क्या टूटेगा जेफ बेजोस और बिल गेट्स का रिकॉर्ड?

अगर यह तलाक होता है, तो यह इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा. जेफ बेजोस (Amazon) से 2019 में तलाक होने के बाद मैकेंजी स्कॉट को 38.3 अरब डॉलर वैल्यू के शेयर मिले.

बिल गेट्स (Microsoft) से 2021 में तलाक के बाद मेलिंडा फ्रेंच गेट्स को अरबों डॉलर मिले. वहीं रूपर्ट मर्डोक का 1.7 अरब डॉलर का तलाक कभी सबसे महंगा था. अगर लोरी मिल्स को आधा (60 अरब डॉलर) भी मिलता है, तो भी यह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सेटलमेंट होगा.

वोटिंग का अधिकार

जेनसन और लोरी के मामले में भी सिर्फ यह देखना अहम नहीं होगा कि किसे कितने शेयर मिलते हैं, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण होगा कि उन शेयरों पर वोटिंग का अधिकार किसके पास रहता है. जेफ बेजोस से तलाक में मैकेंजी स्कॉट को शेयर तो मिले, लेकिन उन्होंने वोटिंग का अधिकार बेजोस के पास ही रहने दिया ताकि कंपनी का कंट्रोल न बिगड़े. अगर लोरी मिल्स को एनवीडिया के 1.4% शेयर इंडिपेंडेंट रूप से वोट करने के अधिकार के साथ मिलते हैं, तो कंपनी के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका बेहद अहम हो जाएगी.

