भारतीय शेयर बाजार में आज तेजी देखी जा रही है. दो दिन की गिरावट के बाद आज शुक्रवार को मार्केट हरे निशान में खुला और थोड़ी ही देर में बढ़त 1 फीसदी के करीब पहुंच गई. BSE-सेंसेक्‍स 0.84 फीसदी या 600 अंकों से ज्‍यादा के उछाल के साथ 72,200 के पार पहुंच गया. वहीं NSE- निफ्टी 50 में भी 0.89 फीसदी या करीब 200 अंकों का उछाल देखा गया. सुबह करीब 9:40 बजे ये 22,420 के पार कारोबार करता दिखा

बाजार में इस तेजी के पीछे IT शेयरों में उछाल एक बड़ी वजह बना. सेंसेक्‍स पैक में इंफोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक जैसे शेयर अगुवाई करते दिखे. इन शेयरों में 1 से 5 फीसदी तक का उछाल देखा गया.

भारतीय आईटी कंपनियों पर अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की कार्रवाइयों के बावजूद यहां शेयरों में तेजी देखी जा रही है. अमेरिकी श्रम विभाग ने गुरुवार को कई बड़ी तकनीकी और आईटी कंपनियों का परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सस्‍पेंड कर दिया है. इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट, TCS, कॉग्निजेंट, इंफोसिस जैसी कंपनियां भी शामिल हैं.

जानकारों का कहना है कि अमेरिका की कार्रवाइयों के बाद कंपनियों की ओर से समय रहते दिए गए क्लेरिफकेशन के चलते आईटी कंपनियों के शेयरों पर असर नहीं दिखा, बल्कि इसके विपरीत शेयर और चढ़ गए.

TCS के शेयर 5 फीसदी तक चढ़े, इंफोसिस भी 3 फीसदी से ज्‍यादा उछला

25 शेयरों वाले सेंसेक्‍स पैक में रिलायंस, BEL और ICICI बैंक को छोड़कर सभी शेयर्स ग्रीन में कारोबार करते दिखे. TCS के शेयरों में 5 फीसदी से ज्‍यादा उछाल देखने को मिला. 5.1% के उछाल के साथ ये शेयर एक घंटे के भीतर 2,181 रुपये के पार चला गया. वहीं HCL टेक के शेयरों में 2 फीसदी का उछाल देखा गया और ये 1,525 रुपये के पार पहुंच गया. इंफोसिस के शेयर 3.।8 फीसदी उछल कर 1,026 रुपय के करीब पहुंच गए.

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