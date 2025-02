मेक इन इंडिया के लिए अदाणी ग्रुप की पहल, बनाने जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा फिनिशिंग स्कूल

Adani Global Skills Academy: अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Adani Group Chairman Gautam Adani) के विचार 'सेवा साधना है, सेवा प्रार्थना है और सेवा ही परमात्मा है' को ध्यान में रखते हुए अदाणी ग्रुप ने सिंगापुर की आईटीई एजुकेशन सर्विसेज (ITEES) के साथ पार्टनरशिप की है. इस पार्टनरशिप का मकसद ग्रीन एनर्जी, मैन्यूफैक्चरिंग, हाई-टेक, प्रोजेक्ट एक्सीलेंस और इंडस्ट्रियल डिजाइन सहित इंडस्ट्रीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्किल्ड टैलेंट पूल बनाना है. इंडस्ट्रीज में वर्कफोर्स का टैलेंट पूल बनाने के लिए अदाणी परिवार 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का दान देगा. इसके जरिए इंटरनेशनल बेंचमार्क वाले स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा.

अदाणी ग्लोबल स्किल्स एकेडमी का प्रत्येक फिनिशिंग स्कूल भारत के टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स का चयन करेगा. एक बार जब ये स्टूडेंट अपने चुने हुए क्षेत्र में सर्टिफाइड हो जाएंगे, तो उन्हें उनकी ट्रेनिंग के आधार पर अदाणी ग्रुप के साथ-साथ अन्य इंडस्ट्रीज में भी जॉब मिलेगी. इस ट्रेनिंग से यह सुनिश्चित होगा कि ट्रेंड प्रोफेशनल पहले दिन और पहले घंटे से इंडस्ट्रीज के लिए तैयार हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप हैं.

हाई क्वालिटी वाले लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए आईटीईईएस सिंगापुर के साथ अदाणी ग्रुप साझेदारी कर रहा है. आईटीईईएस सिंगापुर कैरियर ओरिएंटेड टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग देने में वर्ल्ड लीडर माना जाता है. आईटीईईएस सिंगापुर एक नॉलेज पार्टनर के रूप में टेक्निकली क्वालिफायड और इंडस्ट्री रेडी टैलेंट बनाने के लिए एक सतत फीडर का काम करेगा.

अदाणी स्किल्स एंड एजुकेशन के सीईओ रॉबिन भौमिक ने कहा, “यह पार्टनरशिप एक ग्रुप के रूप में हाई-लेवल टेक्निकल टैलेंट तैयार करने की हमारी पहल के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे पोर्टफोलियो में मेक-इन-इंडिया फोकस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है.” वहीं आईटीईईएस सिंगापुर के सीईओ सुरेश नटराजन ने कहा, “आईटीईईएस स्किल एजुकेशन और ट्रेनिंग में आईटीई की विशेषज्ञता और ज्ञान को साझा करने के लिए अदाणी ग्रुप के साथ सहयोग करके प्रसन्न है. इस पार्टनरशिप के माध्यम से, आईटीईईएस का लक्ष्य स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना देना और शिक्षा और जीवन में परिवर्तन करके स्थायी प्रभाव पैदा करना है.”

