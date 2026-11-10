Bank Holiday: आज 10 नवंबर, मंगलवार को आपके शहर में बैंक खुला है या बंद, दिवाली के बाद किन बैंकों में गोवर्धन पूजा की छुट्टी?

Bank Holiday Today or not: दिवाली के बाद अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, भाई दूज जैसे पर्व को लेकर बैंकों में कब-कब और कहां-कहां छुट्टी रहेगी, इसको लेकर अक्‍सर लोग कन्‍फ्यूजन में रहते हैं. इस बार दिवाली 8 नवंबर को मनाई गई, जिस दिन रविवार की साप्‍ताहिक छुट्टी ऑलरेडी थी. हालांकि कुछ शहरों में 9 नवंबर, सोमवार को दिवाली की छुट्टी दी गई. आज गोवर्धन पूजा है. ऐसे में आप अगर बैंक से जुड़े कामों के लिए अपने शहर के ब्रांच जाने की सोच रहे हैं तो जाने से पहले आपके लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आज आपके शहर में बैंकों में छु्ट्टी तो नहीं.

इस खबर में हम ये बता रहे हैं कि आज 10 नवंबर को किन शहरों में बैंकों में छु्ट्टी है. साथ ही इसके बाद 12, 13, 14 और 15 नवंबर की छुट्टियों के बारे में भी बताने जा रहे हैं.

आपको बैंक से जुड़ा काम हो तो आज 9 नवंबर से लेकर 15 तारीख तक घर से निकलने से पहले छुट्टियों की ये लिस्ट जरूर देख लीजिएगा.

10 नवंबर को इन 7 शहरों में बैंक रहेंगे बंद

नवंबर का ये दूसरा हफ्ता चल रहा है और इसमें दिवाली के बाद बाली प्रतिपदा, विक्रम संवत नूतन वर्ष, भाई दूज और चित्रगुप्त जयंती जैसे त्योहारों के चलते अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं.

आज 10 नवंबर, मंगलवार की बात करें तो दिवाली बाली प्रतिपदा और विक्रम संवत नूतन वर्ष के मौके पर अहमदाबाद, बेलापुर (नवी मुंबई), बेंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, मुंबई और नागपुर में बैंक बंद रहेंगे.

इसके बाद भी अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं.

11 नवंबर को इन शहरों में नहीं होगा काम

बुधवार, 11 नवंबर को भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती और निंगोल चक्कौबा के कारण गंगटोक, इंफाल, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ और शिमला में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

13 नवंबर को सिर्फ शिलांग में बैंक की छुट्टी

शुक्रवार, 13 नवंबर को मेघालय के वांगला महोत्सव के चलते सिर्फ शिलांग में बैंक बंद रहेंगे. देश के बाकी हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

14 और 15 नवंबर को देशभर में बैंक बंद

शनिवार, 14 नवंबर को महीने का दूसरा शनिवार है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियमों के मुताबिक, इस दिन देशभर के सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहेंगे.

इसके अगले दिन यानी रविवार, 15 नवंबर को साप्ताहिक छुट्टी के कारण पूरे देश में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

बैंक बंद रहने पर भी जारी रहेंगी ये सेवाएं

बैंक की छुट्टियां राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. इसलिए बैंक जाने से पहले RBI का हॉलिडे कैलेंडर जरूर चेक कर लें. हालांकि, बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद आमतौर पर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहती हैं. ग्राहक इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं-

UPI से पैसे भेजना और प्राप्त करना मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग ATM से कैश निकालना ऑनलाइन बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफर

इसलिए अगर आपका काम ऑनलाइन बैंकिंग से हो सकता है, तो छुट्टियों के दौरान भी आप उसे निपटा सकते हैं.

यह भी पढ़ें | किसानों के लिए कर्ज लेने के नियम कड़े होंगे, बैंक लोन पर समझ लें RBI का प्रस्‍ताव, आप दे सकते हैं सुझाव