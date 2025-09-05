जब सलमान खान और संजय दत्त की जोड़ी ने किया था बॉक्स ऑफिस पर राज, 4 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे 18 करोड़

90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में रोमांटिक और इमोशनल फिल्मों का दौर तेजी से बढ़ रहा था. ऐसे ही समय में एक फिल्म आई, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया बल्कि दर्शकों के दिलों को भी गहराई से छू लिया. इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत थी इसमें एक साथ नजर आए दो बड़े सितारे सलमान खान और संजय दत्त. दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और दोस्ती से लेकर टकराव तक हर पहलू ने दर्शकों को बांधे रखा. वहीं, माधुरी दीक्षित की अदाकारी और खूबसूरती ने फिल्म को और भी खास बना दिया. गहराई लिए रोमांस, शानदार संगीत और मजबूत कहानी ने इस फिल्म को 90 के दशक की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया.

4.5 करोड़ की फिल्म ने कमाए 18 करोड़

बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने वाली इस फिल्म का नाम है साजन. करीब 4.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस ड्रामा फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. उस दौर में 18 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई किसी भी फिल्म के लिए ऐतिहासिक मानी जाती थी. यही वजह थी कि यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई. सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती और ईगो क्लैश पर आधारित कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई. दोनों सितारों ने अपने किरदारों को जिस गहराई से निभाया, उसने फिल्म को अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

माधुरी दीक्षित और सुपरहिट म्यूजिक बना आकर्षण

इस फिल्म की जान सिर्फ कहानी या एक्टिंग नहीं थी, बल्कि माधुरी दीक्षित की मौजूदगी और नदीम-श्रवण का संगीत भी था. "देखा है पहली बार" और "बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम" जैसे गानों ने उस दौर में चार्टबस्टर की लिस्ट में जगह बनाई और आज भी श्रोताओं की पसंद बने हुए हैं. रेडियो, कैसेट और स्टेज परफॉर्मेंस में इन गानों का बोलबाला रहा. संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित के अलावा कादर खान, रीमा लागू और लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसे कलाकारों ने भी अपने अभिनय से फिल्म को गहराई दी.