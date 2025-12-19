सलमान खान की दीवानी हुई 31 साल की पाकिस्तानी एक्ट्रेस, सुपरस्टार का वीडियो शेयर कर लिखा- माय हार्ट

बॉलीवुड के सुपरस्टार्स पर पाकिस्तानी कलाकारों का दिल हमेशा से आता रहा है. कोई शाहरुख खान का दीवाना है तो कोई रेखा की खूबसूरती का कायल. अब इस लिस्ट में शामिल हो गई हैं मशहूर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली. भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में करोड़ों फैंस की चहेती सजल ने हाल ही में बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान के प्रति अपना प्यार जाहिर किया है. सलमान खान बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हैं. पाकिस्तान के कई लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं.

सजल अली ने सलमान के लिए क्या शेयर किया

सजल अली ने अपनी ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी पर सलमान खान की एक फैन-मेड वीडियो रील शेयर की. इस पर उन्होंने सिर्फ इतना कैप्शन लिखा- 'माय हार्ट'. यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई और दोनों स्टार्स के फैंस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे. सजल अली को भारत में भी खूब पसंद किया जाता है. साल 2017 में उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म 'मॉम' से. यह फिल्म 7 जुलाई 2017 को रिलीज हुई थी, जिसमें दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थीं.

कौन है सजल अली

सजल ने फिल्म में श्रीदेवी की सौतेली बेटी आर्या सबरवाल का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा. वर्क फ्रंट की बात करें तो सजल हाल ही में हिट ड्रामा सीरियल 'मैं मंटो नहीं हूं' में नजर आईं. साल 2025 में उन्होंने 'दिल वाली गली में' नाम के दिल छू लेने वाले ड्रामा में डीजू का रोल प्ले किया, जिसमें उनका ऑपोजिट हमजा सोहेल थे. अब 2026 में सजल हुम टीवी के नए प्रोजेक्ट 'जंजीरें' में दिखेंगी. इस सीरियल में आमिर गिलानी और दानियाल जफर जैसे कलाकारों का साथ होगा.