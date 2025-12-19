विज्ञापन

माधुरी दीक्षित के बेटे बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू? एक्ट्रेस बोलीं- वो तमाशे में इंटरेस्ट नहीं रखता

माधुरी दीक्षित और श्रीराम नेने के दो बेटे हैं, जो लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने बच्चों के करियर और फिल्मों में उनकी एंट्री को लेकर खुलकर बात की.

Read Time: 2 mins
Share
माधुरी दीक्षित के बेटे बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू? एक्ट्रेस बोलीं- वो तमाशे में इंटरेस्ट नहीं रखता
क्या बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे माधुरी दीक्षित के बच्चे?
नई दिल्ली:

90 के दशक में माधुरी दीक्षित ने अपनी अदाओं और दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि वह हमेशा के लिए ‘धक-धक गर्ल' बन गईं. अपने करियर के शिखर पर रहते हुए साल 1999 में उन्होंने डॉक्टर श्रीराम नेने से शादी की और इसके बाद अमेरिका शिफ्ट हो गईं. शादी के बाद माधुरी ने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली और परिवार को प्राथमिकता दी. कई सालों बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों और ओटीटी की दुनिया में वापसी की.

माधुरी और श्रीराम नेने के दो बेटे हैं, जो लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपने बच्चों के करियर और फिल्मों में उनकी एंट्री को लेकर खुलकर बात की. माधुरी का बड़ा बेटा अरिन 22 साल का है और वह एप्पल जैसी बड़ी कंपनी में काम करता है. वहीं, उनका छोटा बेटा रियान 20 साल का है और उसकी रुचि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में है.

मिड-डे से बातचीत में माधुरी ने साफ कहा कि उनके बच्चों का फिल्म इंडस्ट्री में आने का कोई खास इरादा नहीं है. इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को लेकर कहा, ‘उन दोनों को कभी भी तमाशे में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें कभी इससे दूर नहीं रखा. जब वो मेरे साथ आना चाहते थे मैं उन्हें ले जाती थी. और अगर कभी मना करते थे तो मैं फोर्स नहीं करती थी. जब हम लोग अमेरिका से आए तो वो 6 और 8 साल के थे.'

माधुरी ने यह भी बताया कि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उनकी पसंद के मुताबिक आगे बढ़ने की आजादी दी. न तो उन्होंने कभी उन पर फिल्मों में आने का दबाव डाला और न ही किसी तरह की रोक-टोक की. वर्कफ्रंट की बात करें तो माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी नई सीरीज ‘मिसेज देशपांडे' को लेकर चर्चा में हैं. यह सीरीज 19 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है. फिल्मों के साथ-साथ ओटीटी पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए माधुरी आज भी फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Madhuri Dixit, Madhuri Dixit News, Mrs Deshpande, Madhuri Dixit Sons, Ryan Nene, Arin Nene, Madhuri Dixit Latest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com