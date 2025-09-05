विज्ञापन

ना ही वॉर 2 ना ही बागी 4, प्रियंका चोपड़ा के दिल में उतरी 30 करोड़ रुपये की वो फिल्म, जिसने की बजट से 4 गुना कमाई

प्रियंका चोपड़ा जैसी इंटरनेशनल लेवल की स्टार ने भी ‘लोकाहः चैप्टर 1: चंद्रा’  की तारीफ की है. फिल्म की कमाई की रफ्तार इतनी तेज है कि कई बड़ी फिल्मों से ज्यादा आगे निकल चुकी है.

ना ही वॉर 2 ना ही बागी 4, प्रियंका चोपड़ा के दिल में उतरी 30 करोड़ रुपये की वो फिल्म, जिसने की बजट से 4 गुना कमाई
प्रियंका चोपड़ा ने लोका चैप्टर वन की कामयाबी पर दी दुलकर सलमान को बधाई
साउथ से एक धमाकेदार सुपरहीरो फिल्म ने सबका ध्यान खींचा है, ‘लोकाः चैप्टर 1: चंद्रा'. भारत की पहली फीमेल सुपरहीरो पर बनी इस मलयालम फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. कल्याणी प्रियदर्शन की ये फिल्म 8 दिन में ही 120 करोड़ रु की वर्ल्डवाइड कमाई कर चुकी है. और, ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं लग रहा. खासतौर से तब जब प्रियंका चोपड़ा जैसी इंटरनेशनल लेवल की स्टार ने भी ‘लोकाः चैप्टर 1: चंद्रा'  की तारीफ की है. फिल्म की कमाई की रफ्तार इतनी तेज है कि कई बड़ी फिल्मों से ज्यादा आगे निकल चुकी है.

प्रियंका चोपड़ा भी हुईं इंप्रेस
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक राज करने वाली प्रियंका चोपड़ा भी लोकाः से इम्प्रेस हो गई हैं. उन्होंने फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि भारत की पहली महिला सुपर हीरो फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई. ये बधाई उन्होंने दुलकर सलमान के साथ साथ पूरी टीम को दी है. प्रियंका चोपड़ा ने ये भी लिखा कि ये कहानी मलयालम में दिल जीत रही है और अब हिंदी में भी आ गई है. इसे सभी अपनी वॉच लिस्ट  में एड कर लीजिए. उनकी इस पोस्ट के बाद फिल्म को और भी लोगों ने नोटिस करना शुरू किया. पहले ही आलिया भट्ट और अक्षय कुमार जैसे स्टार्स फिल्म की तारीफ कर चुके हैं.

'मार्को' और 'कुबेरा' को छोड़ा पीछे
फिल्म ने भारत में अब तक 63.50 करोड़ ग्रॉस रु. और इंटरनेशनल मार्केट में करीब 7 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं. गुरुवार को भी फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली. इतना ही नहीं, ‘लोकाः' ने साउथ की हालिया हिट्स ‘मार्को' (110 करोड़ रु.), ‘आर्म' (107 करोड़ रु.) और ‘कुबेरा' (115 करोड़ रु.) की लाइफटाइम कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है. अब ये फिल्म बन गई है साउथ इंडिया की सबसे बड़ी फीमेल लीड फिल्म, और ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ शुरुआत है. डायरेक्टर डोमिनिक अरुण की इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है एक्टर दुलकर सलमान ने. और, ये उनकी वेफेयरर सिनेमेटिक यूनिवर्स की पहली किश्त है. फिल्म में मायथॉलोजी, एक्शन और फैंटेसी का जबरदस्त तड़का है.

