सनी देओल ने शेयर किया पापा धर्मेंद्र का वीडियो, भारतीयों और पाकिस्तानियों से 'इक्कीस' देखने के लिए की अपील 

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र आने वाली फिल्म 'इक्कीस' में मरणोपरांत नज़र आएंगे. उन्होंने एक बार कहा था कि वह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग यह फिल्म देखें.

नई दिल्ली:

दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र आने वाली फिल्म 'इक्कीस' में मरणोपरांत नज़र आएंगे. उन्होंने एक बार कहा था कि वह चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोग यह फिल्म देखें. शनिवार को दिवंगत एक्टर के बड़े बेटे सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर 'इक्कीस' का एक BTS वीडियो शेयर किया. वीडियो में धर्मेंद्र ने कहा, "मैं मंडाव फिल्म्स में आकर बहुत खुश हूं. टीम कैप्टन, श्रीराम जी. यह बहुत अच्छे तरीके से किया गया है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों को यह फिल्म देखनी चाहिए. मैं आज थोड़ा खुश और दुखी भी हूं, शूटिंग का आखिरी दिन है. मैं आप सभी से प्यार करता हूं, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे माफ कर देना."

सनी ने कैप्शन में लिखा, "एक मुस्कान, जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया. मेरे पापा के लिए प्यार हमारे दिलों में गहराई से बसा है. उन्होंने हमें अपनी आखिरी फिल्म इक्कीस से आशीर्वाद दिया है. आइए इस नए साल में सिनेमाघरों में उन्हें सेलिब्रेट करें." 'इक्कीस' का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और यह भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेताओं में से एक अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 21 साल की उम्र में शहीद हो गए थे.

फिल्म में अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. वेटरन एक्टर धर्मेंद्र एक फिल्म में अहम रोल में हैं. फिल्म मेलोड्रामा के बजाय सैन्य अनुशासन, युद्ध के मैदान में फैसले लेने और व्यक्तिगत साहस पर केंद्रित है. ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति सच्ची रहते हुए, फिल्म का लक्ष्य युद्ध की मानवीय कीमत को दिखाना है, साथ ही एक वास्तविक जीवन के नायक का सम्मान करना है जिनकी बहादुरी आज भी राष्ट्रीय महत्व रखती है.

