रणबीर कपूर से लेकर ऋतिक रोशन तक के साथ किया काम लेकिन नहीं मिली पहचान, साइड रोल में सिमट गया ये एक्टर

फिल्म ‘संजू' के आखिरी हिस्से में संजय दत्त को भीड़ के बीच से “ऐ टेररिस्ट, भाव क्या खा रहा है? एक फोटो दे ना” कहने वाले अभिनेता से लेकर सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन साझा करने तक अभिषेक खन्ना (Abhishek Khanna) का सफर कैमरे के सामने रहकर भी अक्सर सुर्खियों से दूर रहा है. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी बड़ी फिल्म की चर्चा होती है तो आमतौर पर उसका चेहरा उसके सुपरस्टार होते हैं. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बड़े पोस्टर और स्टार पावर के बीच कई ऐसे कलाकार भी होते हैं जो कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए पर्दे पर आते हैं, लेकिन किसी सीन को वास्तविक और प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. अभिनेता अभिषेक खन्ना इसी श्रेणी के कलाकारों में शामिल हैं. उनका चेहरा आपने कई बार देखा होगा, कभी किसी बड़ी फिल्म में, कभी किसी सुपरस्टार के साथ टीवी विज्ञापन में और कभी किसी महत्वपूर्ण सीन का हिस्सा बनते हुए. हो सकता है उस वक्त आपने उनका नाम न जाना हो लेकिन उनकी मौजूदगी लगातार दर्शकों के सामने रही है.

‘संजू' का वह छोटा लेकिन असरदार दृश्य

राजकुमार हिरानी की फिल्म ‘संजू' के अंतिम हिस्से का एक सीन खास तौर पर ध्यान खींचता है. संजय दत्त जेल से बाहर निकलते हैं. बाहर मीडिया, कैमरे और लोगों की भीड़ मौजूद है. इसी अफरा-तफरी के बीच भीड़ में मौजूद एक शख्स संजय दत्त से तस्वीर मांगता है. जब उसे रिएक्शन नहीं मिलता तो वह आवाज लगाता है “ऐ टेररिस्ट, भाव क्या खा रहा है? एक फोटो दे ना”. यह डायलॉग कुछ ही सेकंड का है, लेकिन कहानी के उस मोड़ पर इसका प्रभाव कहीं बड़ा दिखाई देता है. जिस समय फिल्म संजय दत्त की जिंदगी और उनकी सार्वजनिक छवि के बीच एक भावनात्मक निष्कर्ष की ओर बढ़ रही होती है उसी समय यह आवाज एक बार फिर उस सार्वजनिक धारणा को सामने ले आती है, जिसका सामना फिल्म में उनका किरदार करता रहा है. भीड़ में खड़े होकर यह डायलॉग बोलने वाले अभिनेता अभिषेक खन्ना थे. पर्दे पर समय के लिहाज से यह एक छोटा किरदार था, लेकिन कहानी के उस हिस्से में यह एक याद रह जाने वाला क्षण बन गया.

बड़े पर्दे पर लगातार मौजूदगी

अभिषेक खन्ना का फिल्मी सफर किसी बड़े लॉन्च या रातों-रात मिली स्टारडम से परिभाषित नहीं होता. इसके बजाय उनकी यात्रा अलग-अलग बड़ी फिल्मों में लगातार काम करने और छोटे-बड़े किरदारों के जरिए पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की रही है. फिल्म ‘भारत' में वह सलमान खान के दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा दिखाई देते हैं. ऐसे किरदार कहानी के केंद्र में भले न हों, लेकिन मुख्य किरदार की दुनिया, उसके रिश्तों और उसके आसपास के माहौल को विश्वसनीय बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं. इसी तरह अभिषेक खन्ना ने ‘सिंघम रिटर्न्स' में अजय देवगन और ‘सुपर 30' में ऋतिक रोशन के साथ भी स्क्रीन शेयर की है. अलग-अलग फिल्मों में उनकी मौजूदगी एक ऐसे कलाकार की पहचान बनाती है, जिसे कैमरे की बारीकियों, कलाकारों की गतिविधियों और बड़े कलाकारों के साथ किसी दृश्य में अपनी भूमिका के संतुलन को समझना होता है. किसी फिल्म के छोटे किरदार भी कहानी की दुनिया को विश्वसनीय बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं. अभिषेक खन्ना का काम इसी पहलू की ओर ध्यान खींचता है.

विज्ञापनों की दुनिया में भी जाना-पहचाना चेहरा

अभिषेक खन्ना का काम केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा है. वर्षों के दौरान वह कई राष्ट्रीय स्तर के टीवी विज्ञापनों और ब्रांड अभियानों का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी, ऋतिक रोशन, कार्तिक आर्यन और विजय राज जैसे चर्चित चेहरों के साथ विज्ञापनों में काम किया है. इसके अलावा वह क्रिस गेल, युवराज सिंह और रविचंद्रन अश्विन जैसे क्रिकेट सितारों के साथ भी पर्दे पर नजर आए हैं. विज्ञापनों में अभिनय फिल्मों से कई मायनों में अलग होता है। यहां किसी कलाकार के पास अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लंबे दृश्य या कई संवाद नहीं होते. कुछ सेकंड के भीतर भाव, प्रतिक्रिया और सही समय पर अभिव्यक्ति को कैमरे तक पहुंचाना होता है. बड़े ब्रांड अभियानों में अलग-अलग कलाकारों और सितारों के साथ लगातार काम करना अभिषेक खन्ना के अभिनय सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. अभिषेक खन्ना ने सीपी प्लस के एक टीवी विज्ञापन में सलमान खान के साथ काम किया है.

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