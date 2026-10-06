कुनिका सदानंद की मां का निधन, 83 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड की सीनियर एक्ट्रेस और बिग बॉस कंटेस्टेंट रह चुकीं कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का निधन हो गया है. उन्होंने गोवा में 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. मंगलवार (6 अक्टूबर) को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए ये दुख की खबर शेयर की. कुनिका ने कैप्शन में एक लंबा नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने मार्गदर्शन और उनसे मिले आत्मविश्वास के लिए अपनी मां का आभार व्यक्त किया.

उन्होंने लिखा, "मेरी मम्मा, मैं आपसे प्यार करती हूं. आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए धन्यवाद - प्यार, मार्गदर्शन, सपने देखने और दुनिया का सामना करने का आत्मविश्वास, अच्छा लुक, पर्सनैलिटी और जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत. मेरी प्यारी एम्प्रेस मिसेज कल्याणी सदानंद, आप हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी जिनसे आप जुड़ी थीं. दोस्त और परिवार आपको एक मजेदार, खुशमिजाज और मिलनसार इंसान के तौर पर याद करेंगे, जिनके पास हमेशा कहने के लिए कुछ अच्छा और मजेदार होता था."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे यकीन है कि आप अपने भाई-बहनों और अपनों से मिलकर खुश होंगी. शांति से रहें मेरी मम्मा, आपने एक पत्नी, मां, बहन, दादी और अपने जीवन के अन्य सभी रिश्तों के तौर पर अपनी सभी जिम्मेदारियां बहुत प्यार और देखभाल के साथ निभाईं."

कुनिका की मां अंतिम संस्कार गोवा में किया जाएगा और बाद में अन्य रस्में मुंबई में पूरी की जाएंगी. प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो कुनिका ने पहले नए टीवी एक्टर्स के पेमेंट में देरी के मुद्दे पर बात की थी. 'बिग बॉस 19' स्टार ने बताया कि यह समस्या टेलीविजन इंडस्ट्री में तेजी आने के समय से ही चली आ रही है.

उन्होंने कहा कि पेमेंट अक्सर 45 से 90 दिनों तक लेट हो जाता है. देरी की मेन वजह को समझाते हुए उन्होंने कहा कि पूरा कॉर्पोरेट सिस्टम ही पेमेंट में देरी का कारण बनता है, क्योंकि चैनल पहले एडवरटाइजर से पैसे लेते हैं और फिर वह पैसा प्रोड्यूसर्स के पास जाता है.