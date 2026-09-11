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46 साल पुराने गाने में पिया के लिए बावरी हुई रेखा, आशा भोसले- अशोक कुमार की आवाज में अमर, राग बिहाग से प्रेरित गाने में वेस्टर्न फ्यूजन तड़का

बॉलीवुड के खूबसूरत गाने भारतीय सिनेमा की रूह है. बॉलीवुड के लिए 70-80 का दशक बेहद खास था. मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे पार्श्वगायकों ने अपनी आवाज से कई गानों को अमर कर दिया.

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46 साल पुराने गाने में पिया के लिए बावरी हुई रेखा, आशा भोसले- अशोक कुमार की आवाज में अमर, राग बिहाग से प्रेरित गाने में वेस्टर्न फ्यूजन तड़का
46 साल पुराने गाने में पिया के लिए बावरी हुई रेखा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के खूबसूरत गाने भारतीय सिनेमा की रूह है. बॉलीवुड के लिए 70-80 का दशक बेहद खास था. मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे पार्श्वगायकों ने अपनी आवाज से कई गानों को अमर कर दिया. आज हम बात करेंगे आशा भोसले के एक गाने के बारे में जो रेखा और राकेश रौशन पर फिल्माया गया था. कहा जाता है कि आशा की आवाज में 'क्रेम ब्रूले' जैसी मिठास और गहराई थी, उड़ते हुए अबाबील पक्षी जैसी फुर्ती थी.   

वैसे तो उन्होंने कई हिट गाने दिए. उनमें से 1980 की फिल्म 'खूबसूरत' का गाना 'पिया बावरी' बेहद खास है. ऋषिकेश मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई और रेखा की लीड रोल वाली फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन ने तैयार किया था.  'पिया बावरी' गाने में आशा की आवाज बहुत शानदार है. राग बिहाग से प्रेरित यह छोटा सा सेमी-क्लासिकल गाना पहले प्यार के एहसास को जाहिर करता है. सरगम पर आशा की पकड़ जबरदस्त है.  

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इस मुश्किल गाने का ज्यादातर हिस्सा आशा ने गाया है, लेकिन फिल्म में घर के बड़े-बुजुर्ग का मिलनसार किरदार निभाने वाले एक्टर अशोक कुमार का एक छोटा सा लेकिन शानदार रोल है. वे एक गायक के तौर पर नजर आते हैं और तबले के बोलों वाला एक अंतरा गाते हैं, जिससे चंचल कृष्ण, राधा और उनकी सखियों की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार, 1940 के दशक में एक मशहूर गायक थे. गाने में उन्होंने  साबित किया कि  संगीत उनके परिवार की रग-रग में बसा है.

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आरडी के दोस्त गुलजार ने इसके बोल सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले रखे हैं. पिया बावरी, पिया बावरी, पी कहां, पी कहां, पिया पिया बोले रे... यह गाना प्यार की उस शुरुआती भावना के बारे में है जब कोई अपने प्रेमी (पिया) के लिए दीवाना (बावरी) हो जाता है. आरडी ने इस गाने में सितार और ताल-वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल किया है, लेकिन तीसरे इंटरल्यूड में अचानक राग-आधारित संगीत से हटकर वायलिन के साथ वेस्टर्न फ्यूजन का तड़का लगाया है. 

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Mukherjee

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