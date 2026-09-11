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शाहरुख की पाकिस्तानी को स्टार हानिया आमिर के पहले सॉन्ग में राखी सावंत का डेब्यू, देख फैंस हुए खुश कही ऐसी बात 

एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने पहले गाने 'पाब्लो' के साथ म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. यह गाना उन लोगों के लिए है जो उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें एक सरप्राइज गेस्ट अपीयरेंस ने सबका ध्यान खींचा.

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शाहरुख की पाकिस्तानी को स्टार हानिया आमिर के पहले सॉन्ग में राखी सावंत का डेब्यू, देख फैंस हुए खुश कही ऐसी बात 
हानिया आमिर के पहले सॉन्ग में राखी सावंत का डेब्यू
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने पहले गाने 'पाब्लो' के साथ म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. यह गाना उन लोगों के लिए है जो उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन इसमें एक सरप्राइज गेस्ट अपीयरेंस ने सबका ध्यान खींचा. गाने के आखिर में बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत नजर आती हैं, जिससे फैंस इस अनोखे कोलैबोरेशन से खुश हो गए. गुरुवार को हानिया ने अपना पहला रैप सॉन्ग 'पाब्लो' रिलीज किया. खुद एक्ट्रेस द्वारा लिखे और कंपोज किए गए इस गाने में वह उन लोगों को जवाब देती हैं जो उनकी आलोचना करते हैं. 

वह उन लोगों की सोच को संबोधित करती हैं जो उन्हें नकली मानते हैं क्योंकि वह बहुत सुंदर हैं और अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं. हानिया अपने आलोचकों से कहती हैं कि वे उनके कामों की चिंता करना छोड़ दें क्योंकि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती हैं. गाने के एक हिस्से में, हानिया अपने आलोचकों से गहरी सांस लेने और यह याद रखने को कहती हैं कि हर कोई इंसान है. वह आगे कहती हैं कि लोगों को आखिरकार अपने कामों का नतीजा भुगतना ही होगा और वह अपने आलोचकों को अपनी हद में रहने की चेतावनी देती हैं.

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 सबसे बड़ा सरप्राइज गाने के आखिर में मिलता है, जिसमें राखी सावंत का स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है. भारतीय एक्ट्रेस हानिया के लिए सपोर्ट का मैसेज देती हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ करती हैं और उन्हें सलाह देती हैं कि वह आलोचनाओं को दिल पर न लें. राखी ने कहा, "हानिया, मेरी जान, परेशान मत हो. समझी? कोई टेंशन मत लो. तुम जन्नत की हूर हो, तुम्हारे चेहरे पर एक दैवीय नूर है. वे तुम्हारी खूबसूरती से जलते हैं."

राखी ने हानिया को "शेरनी" भी कहा और उन्हें हिम्मत के साथ अपने आलोचकों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया. राखी ने कहा, "जो डर गया, समझो मर गया." गाने और उसके आखिर में राखी की आवाज ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. खुद राखी भी इससे प्रभावित दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके इस कोलैबोरेशन पर फैंस के रिएक्शन को रीपोस्ट किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वह किसी इवेंट के लिए तैयार होते हुए हानिया के गाने पर मजा ले रही थीं.

एक फैन ने कमेंट किया, "राखी सावंत और हानिया आमिर का कोलैबोरेशन मेरी 2026 की बिंगो लिस्ट में नहीं था." दूसरे ने कमेंट किया, "अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन." एक और फैन ने लिखा, "राखी वो बातें कह रही हैं जो हम सभी भारतीय उनसे कहना चाहते हैं." एक और कमेंट आया, "मुझे यकीन है कि कोई भी हानिया आमिर के गाने में राखी सावंत की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था." एक और कमेंट था, "राखी और हानिया का कोलैबोरेशन वाकई बहुत अच्छा लग रहा है." एक और ने लिखा, "जबरदस्त चीज."

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हानिया आमिर के बारे में
हानिया आमिर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जो टीवी और फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने 2016 की फिल्म 'जानन' से एक्टिंग की शुरुआत की और 'तितली', 'विसाल', 'मेरे हमसफर' और 'कभी मैं कभी तुम' जैसे शो से लोकप्रियता हासिल की. ​​उन्हें आखिरी बार शो 'मेरी जिंदगी है तू' में देखा गया था, जो भारत में भी काफी लोकप्रिय हुआ. 2025 में वह दिलजीत दोसांझ और नीरू बाजवा के साथ 'सरदार जी 3' में भी नजर आईं.यह फिल्म कमर्शियल रूप से सफल रही लेकिन भारत में रिलीज नहीं हुई.

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Mukherjee

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