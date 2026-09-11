Mirzapur The Movie Box Office: वीकेंड शुरू होने से पहले चला मिर्जापुर द मूवी का जादू, 200 करोड़ का आंकड़ा पार

'मिर्जापुर: द मूवी' ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. यह फिल्म प्राइम वीडियो सीरीज की पसंदीदा दुनिया को बड़े पर्दे पर लेकर आई, जिसमें कई जाने-पहचाने चेहरे अपने लोकप्रिय किरदारों में वापस लौटे. 4 सितंबर को जबरदस्त शुरुआत के बाद फिल्म ने वीकेंड और पहले हफ्ते के ज्यादातर समय अपनी रफ्तार बनाए रखी. अब यह बॉक्स-ऑफिस पर एक और बड़े माइलस्टोन के करीब है, क्योंकि भारत में इसकी कमाई 200 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रही है. हालांकि, आने वाले दिनों में नई फिल्म के रिलीज होने से इसकी पकड़ की परीक्षा हो सकती है.

'मिर्जापुर: द मूवी' का सातवें दिन का बॉक्स-ऑफ़िस कलेक्शन

Sacnilk के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने सातवें दिन भारत में 10.55 करोड़ रुपये (नेट) कमाए. इससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 148.45 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में ग्रॉस कलेक्शन 176.94 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

सातवें दिन के आंकड़े बुधवार के 12.55 करोड़ रुपये (नेट) कलेक्शन से 15.9% की गिरावट दिखाते हैं. गिरावट के बावजूद, फिल्म 10 करोड़ रुपये के आंकड़े से ऊपर बनी हुई है.

सातवें दिन ऑक्यूपेंसी स्थिर रही

गुरुवार को फिल्म के सभी शो में कुल मिलाकर हिंदी ऑक्यूपेंसी 27.58% रही. सुबह के शो में 13.31% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि दोपहर के शो में 24.69% ऑक्यूपेंसी रही. शाम को ऑक्यूपेंसी बढ़कर 27.08% हो गई और रात के शो के दौरान यह 43% तक पहंच गई. इससे पता चलता है कि दिन के बाद के समय में फिल्म ने ज्यादा दर्शकों को आकर्षित किया, भले ही पिछले दिन की तुलना में इसके कुल कलेक्शन में गिरावट आई हो.

'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनिया भर में कितनी कमाई की?

फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया है. सातवें दिन, इसने इंटरनेशनल मार्केट से लगभग 2.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 35.50 करोड़ हो गया. भारत में 176.94 करोड़ और विदेश में 35.50 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन के साथ, 'मिर्जापुर: द मूवी' ने सात दिनों में लगभग 212.44 करोड़ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

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'मिर्जापुर: द मूवी' का अब तक का बॉक्स ऑफिस सफर

फिल्म ने भारत में 25.75 करोड़ (नेट) से शुरुआत की और वीकेंड पर इसमें और बढ़ोतरी देखी गई. इसने शनिवार को लगभग 32 करोड़ और रविवार को 36 करोड़ कमाए. हफ्ते के दिनों में भी इसका प्रदर्शन अच्छा रहा, फिल्म ने सोमवार को लगभग 16 करोड़ कमाए. इसके बाद मंगलवार को कलेक्शन 15.60 करोड़ और बुधवार को 12.55 करोड़ रहा और सातवें दिन यह घटकर 10.55 करोड़ हो गया.

'मिर्जापुर: द मूवी' के बारे में

'मिर्जापुर: द मूवी' उस दुनिया को आगे बढ़ाती है जो पहली बार 2018 में प्राइम वीडियो सीरीज के साथ लोकप्रिय हुई थी. गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित इस फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के तहत रितेश सिधवानी और फ़रहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. कास्ट की बात करें तो इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, मोहित मलिक, कुलभूषण खरबंदा, सुशांत सिंह, अंजुम शर्मा, सतेंद्र सोनी और सोनल चौहान लीड रोल में हैं.

