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राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में किया ऐलान, अपनी जिंदगी के 16 साल के संघर्ष पर बना रहे फिल्म, ये रखा नाम

राजपाल यादव ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपने 16 साल के संघर्ष की कहानी सुनाई और कोर्ट मे बताया कि वह अपनी लाइफ पर एक फिल्म बनाना जा रहे हैं. उन्होंने इस फिल्म का नाम भी तय कर लिया है.

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राजपाल यादव ने सुप्रीम कोर्ट में किया ऐलान, अपनी जिंदगी के 16 साल के संघर्ष पर बना रहे फिल्म, ये रखा नाम
राजपाल यादव ने कोर्ट में सुनाई अपने संघर्ष की गाथा
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के पुराने मामले में आज (7 अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अहम सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिक्योरिटी मनी के तौर पर कुल 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था. इसी कड़ी में आज एक्टर राजपाल यादव ने अदालत में 1.15 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी है. इसके अलावा, कोर्ट ने बाकी बचे हुए 85 लाख रुपये जमा करने के लिए उन्हें आगामी 13 अक्टूबर तक का समय दे दिया है. सबसे बड़ी राहत यह रही कि इस 85 लाख रुपये की बकाया राशि को चुकाने के लिए अदालत ने राजपाल यादव को अपनी संपत्ति (प्रॉपर्टी) बेचने की आधिकारिक अनुमति भी प्रदान कर दी है.  

कोर्टरूम में जज और राजपाल यादव के बीच हल्की-फुल्की बातचीत

आज की इस कानूनी कार्रवाई के दौरान कोर्टरूम का माहौल उस समय काफी हल्का-फुल्का हो गया जब जज साहब और अभिनेता राजपाल यादव के बीच हल्की-फुल्की बातचीत शुरू हुई. सुनवाई के दौरान जज साहब ने पूछा कि क्या वह कोई नई फिल्म बना रहे हैं या फिर कुछ और बना रहे हैं? इस पर राजपाल यादव ने अदालत के सामने पिछले 16 सालों में झेले गए अपने संघर्ष और दर्द को खुलकर बयां किया.

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फिल्मों का नुकसान और 16 साल का लंबा संघर्ष

राजपाल यादव ने अदालत को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 16 सालों में करीब दो से ढाई सौ फिल्मों में काम किया है. लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपनी फिल्म 'अता पता लापता' और अन्य प्रोजेक्ट्स के चलते दो-ढाई सौ करोड़ रुपये का बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है. अभिनेता ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि साल 2010 से लेकर 2026 तक यानी इन पूरे 16 सावन (सालों) के लंबे दौर को झेलने के बाद, उन्होंने अपनी आने वाली अगली फिल्म का शीर्षक भी तय कर लिया है. 

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राजपाल यादव ने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में कोर्ट को बताया कि उनकी इस संघर्ष गाथा पर आधारित नई फिल्म का नाम 'सोलह सावन' होगा. राजपाल यादव ने अदालत में यह भी दोहराया कि वह पिछले 16 साल से लगातार दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं और आगे भी अपनी फिल्मों के जरिए लोगों को हंसाते रहेंगे. जज साहब के साथ हुई इस हल्की-फुल्की बातचीत ने अदालत के गंभीर माहौल को काफी हद तक हल्का कर दिया. इससे साफ जाहिर होता है कि जीवन में तमाम आर्थिक उतार-चढ़ाव और कानूनी लड़ाइयों का सामना करने के बावजूद राजपाल यादव का कला के प्रति प्रेम और उनका अंदर से  हौसला आज भी पूरी तरह बुलंद है.

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